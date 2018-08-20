Siri'ye Çoklu Kullanıcı Desteği Geliyor

Apple'ın aldığı yeni bir patente göre akıllı asistan Siri'ye çoklu kullanıcı desteği gelebilir. Bu anlamda Siri'nin her kullanıcının verisini depolayabileceği ve bir sonraki konuşmada bunu kullanabileceği ifade ediliyor.

Apple Siri için alındığı ortaya çıkan çoklu kullanıcı desteğinin akıllı asistana hem kolaylık hem de gizlilik açısından birçok potansiyel faydasının olduğunu söyleyebiliriz. Siri ile yapılan konuşmadan önce kullanıcı profilini eşleştirecek bu patent, Siri'nin daha özel yanıtlar vermesine olanak sağlıyor.

Şimdilik üzerinde çalışıldığı kesin olmayan bu patent aracılığıyla Siri'nin geçmiş eylemlere dayalı olarak kullanıcılara daha akıllı cevaplar verebileceği ifade ediliyor. Yani iTunes veya Netflix'te gördüğünüz önerilen içerik gibi, Siri'nin de bir bilgi kütüphanesi oluşturabileceği dile getiriliyor. Her kullanıcısına özel kütüphane oluşturan Siri'nin bir nevi kişiselleştirildiğini de söyleyebiliriz.

Siri'ye gelebilecek çoklu kullanıcı desteği akıllı asistanın kullanım oranını artırabilecekken zaten Siri'nin bu konuda geç kaldığı düşünülüyor. Rakipleri Google'a ve Amazon'a karşı akıllı yanıtlar sunamayan Apple HomePod, yenilenmiş Siri'yle daha akıllı hale gelebilir.

Apple'ın sesli asistanı Siri'ye gelebilecek çoklu kullanıcı desteği hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!