Sesli Komut Sistemi Siri’nin Yeni 'Cinsiyetsiz' Sesi Tanıtıldı

Apple’ın oldukça sevilen sesli asistanı Siri, şimdiye kadar kadın ve erkek olmak üzere iki farklı ses ile kullanıcılara hizmet veriyordu. Apple, şimdiye kadar kullandığı iki cinsiyetin yanında yeni bir üçüncü sesi de bünyesine kattı. Siri’nin üçüncü sesi olarak ‘cinsiyetsiz’ bir şekilde hizmet verecek olan sesli asistan, LGBTQ+ bireylerinden biri tarafından seslendiriliyor.

iOS 15.4 beta güncellemesinde ortaya çıkan ve ayarlarda ‘Ses 5’ olarak geçen sesin sistem dosyalarında ise adının ‘Quinn’ olduğu ortaya çıktı. Apple tarafından yapılan resmi açıklamada ise bu sesin adının ‘Axios’ olduğu belirtildi. Siri’nin yeni sesi herhangi bir cinsiyet ya da cinsel yönelimi andırmıyor ve bu yüzden de ‘cinsiyetsiz’ olarak adlandırılıyor.

A quick comparison of Siri’s new voice with the existing four options pic.twitter.com/A7uLQeLvQw