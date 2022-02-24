Sesli Komut Sistemi Siri’nin Yeni 'Cinsiyetsiz' Sesi Tanıtıldı

Apple’ın oldukça sevilen sesli asistanı Siri, şimdiye kadar kadın ve erkek olmak üzere iki farklı ses ile kullanıcılara hizmet veriyordu. Apple, şimdiye kadar kullandığı iki cinsiyetin yanında yeni bir üçüncü sesi de bünyesine kattı. Siri’nin üçüncü sesi olarak ‘cinsiyetsiz’ bir şekilde hizmet verecek olan sesli asistan, LGBTQ+ bireylerinden biri tarafından seslendiriliyor.

Siri’nin İlk ‘Cinsiyetsiz’ Sesi

iOS 15.4 beta güncellemesinde ortaya çıkan ve ayarlarda ‘Ses 5’ olarak geçen sesin sistem dosyalarında ise adının ‘Quinn’ olduğu ortaya çıktı. Apple tarafından yapılan resmi açıklamada ise bu sesin adının ‘Axios’ olduğu belirtildi. Siri’nin yeni sesi herhangi bir cinsiyet ya da cinsel yönelimi andırmıyor ve bu yüzden de ‘cinsiyetsiz’ olarak adlandırılıyor.

A quick comparison of Siri’s new voice with the existing four options pic.twitter.com/A7uLQeLvQw — jon.porter (@JonPorty) February 23, 2022

Apple yetkilileri ise bu sesin LGBTQ+ topluluğundan bir birey tarafından seslendirildiğini doğruladı ancak bireyin kim olduğu hakkında herhangi bir detay verilmedi. Apple, yine geçtiğimiz yıl 2 adet siyahi bireyin sesini kaydederek Siri için kullanıma sunmuştu.

Siri için hazırlanan bu cinsiyetsiz ses şu anda sadece Amerikan aksanı olarak mevcut ve Türkiye’de ne kullanılamıyor. Yeni sesin de içinde bulunacağı iOS 15.4 sürümünün önümüzdeki ay kullanıcılara sunulması bekleniyor.