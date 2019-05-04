Şirket Araçlarına Yazılan Cezalar e-Devlet'ten Görülebilecek

Günde 3 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapan e-Devlet'e yeni bir özellik daha geldi. Artık e-Devlet sistemi üzerinden şirket araçlarının plakasına yazılan trafik cezaları sorgulanabilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama ile kullanıma sunulan bu özellik sayesinde tüzel kişiye kayıtlı araçların plakasına yazılan trafik idari para cezaları e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca görüntülenebilecek.

Tüzel Kişiye Kayıtlı Aracın Plakasına Yazılan Ceza Nasıl Sorgulanır?

Tüzel kişi adına kayıtlı araç plakasına trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmesi durumunda e-Devlet kapısına şifresiyle giriş yapan tüzel kişi yetkilisi, Emniyet Genel Müdürlüğü kurum hizmetlerinden "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Tüzel Kişi)" butonundan sorgulama yaparak vergi kimlik numarası, aracın plakası, cezanın düzenlendiği il/ilçe, ceza tarihi, ceza saati, ceza maddesi, ceza tutarı bilgilerine erişebilecek.

Toplam hizmet sayısı 4 bine merdiven dayayan e-Devlet, büyümeye devam ediyor. Vatandaşların kamudaki birçok işini internet üzerinden kolayca halletmesini sağlayan platformda günde 3 milyon kişi ortalama 2,7 işlem yapıyor.

Sizler e-Devlet'e gelen bu özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

E-Devlet Kapısı E-Devlet Kapısı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından sunulan resmi e-Devlet uygulaması. İndir E-Devlet Kapısı E-Devlet Kapısı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın resmi e-Devlet mobil uygulaması. İndir e-Devlet Kapısı Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi web sitesi www.turkiye.gov.tr üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemleri Windows Phone cihazınız üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. İndir



