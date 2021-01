Şirketlerin Topladığı Kişisel Veriler Nasıl İndirilir?

Kendinizi çevrim içi ortamda olduğunuz süre boyunca güvende mi tutmak istiyorsunuz? Akıllı telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazlarınızdan toplanan veriler konusunda daha kontrollü olmak için takip edebileceğiniz bazı önemli adımlar bulunuyor. Örneğin şirketlerin topladığı kişisel verileri ne kadar kolay bir şekilde topladığını ve bu verileri nasıl indirebileceğinizi öğreten bu aracı kullanabilirsiniz.

Şirketlerin Topladığı Kişisel Verileri İndirme Rehberi

Siber güvenlik ve gizlilik son günlerinden en çok konuşulan konulardan biri oldu. 2014 yılında Facebook tarafından satın alınan WhatsApp Messenger’ın Avrupa Birliği dışında kalan ülkelerdeki kullanıcılarına göstermeye başladığı gizlilik sözleşmesi ile başlayan tartışma sonrasında dijital veriler daha çok önem kazanmaya başladı.

WhatsApp sözleşmesine ilişkin tartışma o kadar kısa süre içerisinde inanılmaz bir şekilde büyüdü ki Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Rekabet Kurumu da konu hakkında harekete geçti. Rekabet Kurumu söz konusu uygulama hakkında soruşturma başlatmış ve yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir.”

WhatsApp Messenger’ın gizlilik sözleşmesinden sonra internet kullanıcıları gizlilik konusunda daha tedbirli adımlar atmaya başladı ve uygulamaların kullandığı verilere daha çok dikkat etmeye başladı. Kullanıcıların endişesi sadece WhatsApp ile sınırlı kalmış olsa da anlık mesajlaşma uygulamasının dışında daha birçok çevrim içi platformun verileri benzer amaçlarla kullanabiliyor. Peki, çevrim içi platformların sayısı bu kadar fazlayken ve her platformda en az bir hesaba sahipken hangi şirketin verilerimize erişim imkanının olduğunu basit bir şekilde nasıl öğrenebiliriz?

Söz konusu kişisel veriler olduğunda akıllara gelen internet sitelerinden bir tanesi Just Get My Data’dır. Bu web sitesi toplamda 37 web sitesini inceler. Bu web sitelerinin arasında Facebook, Twitter gibi birçok popüler platform bulunuyor. Aracın en güzel yanı, web sitelerini veri kullanma politikasına göre renklendirmesidir. Bu renkler, platformun verileri kullanma şekline göre oluşan tehlikeyi gösteriyor. Yeşil renk, verilerin çok basit bir şekilde toplandığını; sarı renk, verilerin orta bir zorlukla toplandığını; kırmızı renk, verilerin toplanmasının çok zor olduğunu; siyah renk, verilerin asla toplanmadığını temsil ediyor.

Şirketlerin kutularının sonunda yer alan “Show Info” yazısına tıklayarak bu şirketlerin topladığı verileri nasıl indirebileceğinizi öğrenebilir, şirketin ismine tıklayarak verilerini nasıl indirebileceğinizi gösteren sayfaya gidebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi daha çok kontrol altında tutmak istiyorsanız hangi şirketin hangi bilgilerinizi kullandığını ve bu web sitelerinin bilgilerinize ulaşmasının ne kadar kolay olduğunu göz önünde tutmalısınız.