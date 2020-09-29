Lake District'te Test Edilen Sırt Roketi Hayat Kurtarabilir

İlk müdahalenin zamanında yapılması özellikle trafik gibi büyük sorunların olduğu günümüzün koşullarında çok büyük bir öneme sahiptir. Great North Air Ambulance servisi ise Lake District'te sağlık görevlilerini sadece birkaç dakika içerisinde hastalara ulaştıracak bir sırt roketi test etti. Test sonuçlarının bir hayli umut vadettiği kaydedildi. İşte Lake District'te gerçekleştirilen testin ayrıntıları!

Sırt Roketi Sağlık Görevlilerinin Hastalara Ulaşımını Kolaylaştırabilir

Great North Air Ambulance Service (GNAAS) ve Gravity Industries ortalama olarak bir yıldan beri jet kıyafeti ile ilgili görüşmelerini devam ettiriyordu. Gravity Industries ve GNAAS arasında bir yıldan beri devamlı olarak gerçekleşen görüşmelerin sonrasında ilk test Lake District'te gerçekleştirildi. GNAAS'ın operasyon müdürü Andy Mawson tarafından ortaya atılan fikir uygulama aşamasına geçtikten sonra sonuçlar beklentileri karşıladı.

Test, GNAAS'ın operasyon müdürü Andy Mawson'a göre harika bir sonuç verdi. Lake District'te gerçekleştirilen testte sağlık görevlilerinin normal koşullarda 30 dakikalık bir mesafe katedilmesinin gerektiği bir yere jet kıyafeti kullanılarak yalnızca 90 saniyede ulaşıldı. Gravity Industries'in kurucusu Richard Browning tarafından gerçekleştirilen test uçuşunda jet kıyafetinin kolunda ve arkasında birer mini motor olduğu ve sağlık görevlisinin sadece ellerini hareket ettirerek gideceği yöne karar verebileceği kaydedildi.

Andy Mawson, yaptığı açıklamada, "Sağlık görevlilerinin ihtiyacını görebiliyorduk ancak kesin olarak bilmediğimiz bir şey vardı ki o da bunun pratikte nasıl bir şekilde çalışacağıydı. Yaptığımız testlerle bunu öğrendik ve dürüst olmak gerekirse testin sonuçları harika" ifadelerini kullandı. 30 dakikalık bir mesafenin jet kıyafeti ile 90 saniyeye inmesi, sağlık çalışanlarının ilk müdahale gerektiren hastalara acilen ulaşmasında gerçekten de büyük bir faydası olabilir. Peki, sizin gerçekleştirilen test ile ilgili düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar ksımından bizimle paylaşabilirsiniz.