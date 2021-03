Şişen Bataryayı Çıkarmaya Çalıştı: Az Kalsın Yanıyordu

Şişen bataryayı çıkarırken yanıyordu. Hatay'da meydana gelen olayda şişmiş bataryanın aniden alev aldığı gözlemlendi. Şiş batarya sahibini az kalsın yakıyordu. Peki ya bu tarz bataryalara karşı kullanıcıların nasıl önlem alması gerekiyor? İşte detaylar.

Şişmiş bir pil, telefon sağlığı için en tehlikeli risklerden biridir. Pilin şişmesi, aşırı şarj edildiğinde, hasar gördüğünde veya sadece eskidiğinde meydana gelebilir. "Gaz boşalması" olarak da tabir edilen bu durum, bataryanın çalışmasını sağlayan kimyasal reaksiyonun bozulduğunu gösterir ve adından da anlaşılacağı gibi gaz çıkarır.

Şişen bataryayı çıkarırken yanıyordu

Geçtiğimiz günlerde Antakya'da meydana gelen olaya göre, şişmiş bataryayı sökmeye çalışan telefoncunun büyük bir tehlike atlattığı gözlemlendi. Dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, telefonun tamir edilirken alev aldığı ve telefon sahibinin tişörtüne sıçradığı görülüyor.

İsmi bilinmeyen bir müşteri, bataryasının şişmesinden dolayı telefonu tamirciye getirdi ve bataryanın değiştirilmesini talep etti. Telefonu tamir etmek adına bataryayı çıkarmaya çalışan dükkan sahibi Paşa Kuyucu bir anda beklenmedik bir olayla karşılaştı. Dükkanın ortasında alev alan telefon, sahibine az kalsın büyük zarar veriyordu.

İşletme sahibi Paşa Kuyucu olay sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Müşterimizin getirdiği telefon bataryası şişmişti, yeni batarya taktırmak istiyorum, bataryam şişti dedi. Biz de değiştirelim dedik, daha telefonu söker sökmez, şişen batarya patladı, müşterimizin üzerine geldi. Çok şükür, bir şey olmadı, alev aldı ama müşterimiz hemen bir refleksle üzerindeki tişörtü çıkardı, alevlerin büyümesini engelledi ama korktuk tabi, büyük bir sesle patladı

24 yıldır tamircilik yaptığını ancak tehlikenin her zaman olağan olduğunu ifade eden tamirci Kuyucu, batarya konusunda tüm kullanıcıları uyarmayı ihmal etmedi. Kuyucu verdiği demeçte, "Vatandaşlara uyarım, telefonların bataryası şiştiğinde, evinde ya da iş yerinde çekmecede bulundurmasın, çünkü tehlikelidir. Her an patlayabilir, yangın da çıkarabilir, dikkat edin. Şişmiş bataryaları, bir yerde bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Bataryanız şişmiş bir duruma ulaşmışsa, alev alma riski altında olduğunu bilmeniz gerekiyor. Cihazınız alışılmadık derecede sıcaksa, gerçekten kötü kokuyorsa veya yanıyorsa pili değiştirmeye çalışmayın. Bir süre bekleyerek telefonunuzu kapatın ve ardından bir onarım uzmanına götürün.