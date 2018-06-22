Sıtma Hastalığı, Genetiği Değiştirilmiş Sivrisineklerle Engellenecek

Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından kurulan Gates Vakfı, sıtma hastalığının yayılmasını önleyerek dünya genelinde birçok insanın hayatını kurtarmak için, bilim adamlarına 4 milyon dolarlık kaynak sağlayacak.

Gates Vakfı ile iş birliği yapan biyoteknoloji şirketi Oxitec, genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri kullanarak sıtma hastalığının yayılmasını önlemeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda Gates Vakfı, Intrexon'un yan kuruluşu olan ve Oxford Üniversitesi tarafından oluşturulmuş Oxitec'e 4 milyon dolar verecek. Oxitec firması da “Dost Sivrisinekler” olarak adlandırılan, genetiği değiştirilmiş ve insanları ısırma yetisine ulaşamadan çok daha önce ölen sivrisinekler yaratacak.

Oxitec’in bu yeni yönteminde, genetiği değiştirilmiş erkek sivrisineklerin dişi sivrisineklerle çiftleştirilmesi sağlanacak. Doğan yavru sivrisinekler, kendilerini sınırlayan yeni bir gene sahip olacaklar. Yeni dişi sivrisinekler (sadece dişi sivrisinekler insanları ısırır) büyüseler bile, insanları ısırma yetisine ulaşamadan çok daha önce ölecekler. Bu sayede sıtma hastalığının yayılması kontrol altına alınıp sınırlandırılabilecek. Bu yeni gen, sivrisineklerde 10 jenerasyon boyunca etkisini gösterebilecek. Şirket, sıtma hastalığının yanısıra Zika virüsünün yayılmasının da bu sayede azaltılabileceğini söylüyor.

Gates Vakfı’nda sıtma projesinin yöneticisi olarak görev yapan Philip Welkhoff, “Geçtiğimiz 15 yılda hastalık taşıyıcılarının kontrolü, sıtma hastalığına bağlı vakaların ve ölümlerin azalmasında kritik bir rol oynadı. Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler, diğer taşıyıcı kaynaklı hastalıkların kontrol altına alınabilmesi için büyük umut vadediyor. Bu nedenle genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin, sıtma hastalığının yayılmasını engellemelerinin yanısıra farklı alanlarda da kullanılabilmesi için araştırmalar yapıyoruz.” dedi.

Business Insider'a göre Gates Vakfı, son yirmi yılda sıtma ile mücadele etmek için 2 milyar dolarlık hibe verdi. Sıtma hastalığı, sivrisineklerin insanları ısırmasıyla çeşitli parazitlerin insan vücuduna bulaşması sonucunda ortaya çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, 2015 yılında yaklaşık 212 milyon insan bu hastalığa yakalandı ve bunların yaklaşık 429 bini hayatını kaybetti.