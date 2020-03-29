Sıtma İlacını Savunan Doktora Ölüm Tehdidi

Fransa merkezli dünyanın önde gelen ilaç laboratuvarlarından Sanofi’nin, sıtma için kullanılan Hidroksiklorokin (Plaquenil) ilacı ile 300.000 COVID-19 hastasının tedavi edilebileceği yönündeki açıklaması gündeme oturmuştu.

Onların gerçekleştirdiği çalışmayı yöneten Marsilya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Profesör Didier Raoult, 24 COVID-19 hastasının söz konusu ilaçla tedavi edildiğini söylemişti. Yaklaşık olarak 6 gün sonra vakaların %75'inde virüsün kaybolduğunu söylemişti.

Laboratuvar denemeleri devam ediyor

Fransızlar ise ilk testin bulgularını destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt olmadığından dolayı daha fazla kişi de denenmesini istediler. Bunun üzerine tedavi amacıyla birçok kez kullanıldı.

Fransız basınına yansıyan bazı haberler, Profesör Raoult’un ölüm tehditleri aldığı söylendi. Gelen bilgilere göre, ünlü bilim insanını arayan kimliği belirsiz bir kişi, “Yarın saat 14.00’a kadar bu saçmalıkları dile getirmeye son vermezsen, olacakları görürsün” diyerek bilim insanına tehditte bulundu.

Prof. Raoult'a gönderilen bir mesajda ise "Klorokin ilacıyla ilgili sözlerinden geri adım atman için 4 saatten az süren var” diyerek onu korkutmaya çalıştılar. Gelen bilgilere göre Fransız basını bilim insanını tehdit eden kişilere 'kamu hizmeti yürütenleri öldürmekle tehdit etmek ve gözdağı vermek' suçlamasıyla soruşturma açıldığını ifade etti.