Bu İlde 8 Gündür Koronavirüs Vakası Görülmedi

Sivas'ta 8 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediği açıklandı. Sivas Valisi Salih Ayhan düzenlediği basın açıklamasında kentteki son durum hakkında bilgi verdi.

Sivas Koronavirüs Son Durum

Filyasyon çalışmalarında da Sivas'ın başarılı olduğuna dikkat çeken Salih Ayhan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"8 gündür Sivas il merkezinde vaka olmaması olağanüstü bir şans, sağlıkçılarımızın da büyük başarısıdır. İki köyümüz karantinada, inşallah bunlar da yakında kaldırılacak. Karantina uygulanan yerleşim yerimiz kalmayacak.

Vefa Sosyal Destek Hattı da 52 bin 686 talebin tümünü yerine getirmiştir. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın hijyen ve gıda paketleri dağıtımları da devam ediyor. Şu ana kadar 13 bin 250 gıda, 8 bin 688 hijyen olmak üzere 21 bin 938 yardım paketini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmış bulunuyoruz."

Sivas Valisi Salih Ayhan açıklamasında ayrıca kentte 20 kişinin Kovid-19 tedavisinin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Türkiye Genelinde Vaka Sayısı Kaç Oldu?

6 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 131.744 oldu. Toplam can kaybı ise 3.584'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.278, toplam iyileşen hasta sayısı ise 78.202 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 669 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.234.724 olduğu açıklandı.