Sıvı Nitrojen Soğutmalı PC'de Sınırlar Aşıldı: 1000 FPS'de Oyun Oynandı!

60fps çoğu oyuncu için akıcı bir oyun deneyimi yaşamak için yeterli bir seviye ancak NVIDIA oyunları daha yüksek kare hızlarında çalıştırmak için fiyatları dudak uçuklatan ekran kartlarına her geçen gün yenisini ekliyor. Peki, bir oyunda en fazla kaç FPS görülebilir? ASUS RTX 2080 Ti Strix ekran kartını barındıran masaüstü oyuncu bilgisayarında hız rekoru kırıldı. DOOM Eternal’ın yayıncısı Bethesda, x-com ile birlikte sıvı nitrojen soğutma sistemine sahip oyuncu PC’si ile şov yaptı.

DOOM'u 1000 FPS'de Oynamak

Kare hızı açısından gerçekçi olarak ne kadar yükseğe çıkılabilir? Polonyalı donanım perakendecisi x-com ile iş birliği yapan Bethesda, bilgisayarın Doom Eternal’ı akıllara durgunluk veren 1000 fps hızında çalıştırmasını sağlayan nitrojen soğutma kullanımına sahip bir oyun donanımı oluşturdu. Evet, doğru okudunuz; oyun, bugünlerde çoğu bilgisayarın kaldırabildiğinin 10 katından fazla kare hızında çalıştırıldı.

Donanım, 6.6GHz saat hızında çalışan Intel Core i7 9700K, ASUS RTX 2080 Ti Strix ekran kartı, 16GB RAM ve 512GB SSD’den oluşuyor. Teknik özellikler oldukça sıradan görünse de PC’yi maksimum potansiyeline yükseltmeye gerçekten yardımcı olan şey nitrojen kullanımı. Isı bazen donanımsal sorunlara neden olabiliyor, özellikle yoğun yük altında. Bilgisayar çok ısındığında yavaşlamaya başladığını fark etmişsinizdir. Nitrojen, sistemin aşırı derece soğuk tutulmasını sağlayarak donanımların herhangi bir önemli aksaklık olmadan maksimuma çıkmasını sağlıyor.