Sıvı Nitrojenle Soğutulan AMD Ryzen 9 3900X Hız Aşırtma Rekor Kırdı

Sıvı nitrojenle soğutulan AMD Ryzen 9 3900X işlemcisi, yapılan hummalı çalışmaların ardından yeni bir hız aşırtma rekorunun sahibi oldu. Daha önce rekor Core i9-7920X modelindeydi.

Hız aşırtma dünyasının tanınmış isimlerinden Avustralyalı jordan-hyde99 tarafından yapılan denemelerde, sıvı nitrojen ile soğutulan AMD Ryzen 9 3900X, 5,625 MHz hıza kadar yükselmeyi başardı. İşlemci testleri ise 35 saniye ve 517 milisaniyede tamamlayarak, yeni hız rekorunun sahibi oldu. Hız aşırtmayla yükseltilen ve sıvı nitrojenle desteklenen Intel Core i9-7920X aynı testi 35 saniye 693 milisaniyede tamamlamıştı.

Mağazalardan satın aldığımız AMD’nin Zen 2 mikro mimarisinin kullanan AMD Ryzen 9 3900X, normal halinde 3.8GHZ hızda çalışıyor. Yük halinde 4.6GHz hızlara kadar ulaşabilen işlemci, biraz elektrikle dürtüldüğünde ise kolayca 5.00Ghz hızları görebiliyordu. Fakat AMD Ryzen 9 3900X, nitrojenle birlikte hiç beklenmedik noktalara kadar yükseldi.

AMD’nin elde ettiği yeni rekorun ilginç tarafı ise Intel Core i9’un hız aşırtma sonrasında 5,955 mHz hıza kadar yükselmesi olmuştu. Yani Intel’in işlemcisi daha hızlı çalışmasına rağmen testi AMD’nin arkasında tamamlamış oldu. Yapılan en son overclock denemelerinden sonra en hızlı işlemciler ise aşağıdaki gibi sıralandı.

(Rekorun kırıldığı sistem)

İşlemci hız aşırtma rekoru listesi