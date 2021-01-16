Sivrisineğin Koku Duyusundan Kanser Dedektörü Geliştirdiler

Japonya'daki bir araştırma ekibi tarafından sivrisineğin koku duyusundan kanser dedektörü geliştirildi. Karaciğer kanseri belirteci olan ter örneği sadece 10 dakika içerisinde tespit edebilen bu dedektör, kanser teşhisinde büyük rol oynayabilir.

Japon araştırma ekibi, sivrisinek koku alma reseptörlerini kullanarak kanser hastalarının nefesinde bulunan bir koku maddesini tespit edecek küçük bir sensör geliştirdi.

ABD'deki Science Advances dergisinde bu gelişme hakkında bir makale yayınlandı.

Tokyo Üniversitesi profesörü Shoji Takeuchi liderliğindeki ekip, düşük maliyetle oluşturulabilen ve son derece hassas olduğu söylenen sensörü 10 yıl gibi kısa bir zamanda pratik kullanıma sokmayı hedefliyor.

Yapılan araştırmalara göre bir sivrisineğin antenleri, her biri belirli bir koku maddesini algılamak için tasarlanmış yaklaşık 100 çeşit koku reseptörüne sahiptir. Reseptörler, koku alma hücrelerinin yüzeyinde yer alır.

Bir koku reseptörü belirli koku molekülü ile birleştiğinde ise iyonların hücre zarından hücreye girmesine izin veren bir delik açılır ve bu şekilde kokunun algılanmasına olanak sağlar.

Sivrisineğin koku duyusunu kullanan kanser dedektörü

Tokyo Üniversitesi profesörü Takeuchi ve diğer ekip üyeleri, insan terinde bulunan ve karaciğer kanserinin belirteci olarak kullanılabilen bir kimyasal olan oktenolü tespit edebileceklerini düşündüler. Bunun için sivrisinek koku reseptörüyle gömülü yapay bir hücre zarı yarattılar. En nihayetinde bu yapay hücre zarının oktenolü tespit edebildiği ve kanser hücresini tanımlayabildiği ortaya çıktı.

Ekip ayrıca iyonların yapay hücre zarından geçerken oluşturduğu elektrik akımını tespit etmek için bir sensör yaptı. Nefes örnekleri, enjekte etme yolunu daraltarak sensörün hassasiyetini artırdı. Bu sayede oktenol tespiti daha kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Japon araştırma ekibine göre beslenme çantası büyüklüğünde olan bu prototip, sadece 10 dakika içinde nefes örneklerinde milyar başına 0,5 parça oktenol tespit etmeyi başardı. Bu da kısa süre içerisinde onaylanabileceğini ve satışa sunulabileceğini gösteriyor.

ABD'deki Science Advances dergisinde yayınlanan ve kanser hastalarına büyük umut olması beklenen bu yapay hücre zarının karaciğer kanseri örnekleriyle test edildiğini hatırlatmak gerekiyor. Farklı kanserli hücrelerde farklı sonuçların görülmesi mümkün olabilir.