Sivrisinek İlacında Koronavirüsü Öldüren Madde Bulundu!

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken bilim insanları tarafından virüs ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre sivrisinek ilacında koronavirüsü öldüren madde bulunuyor. Yeni tip koronavirüsü öldürdüğü iddia edilen madde, okaliptüs ağacının yapraklarından ve gövdelerinden elde ediliyor. COVID-19'u yok ettiği iddia edilen madde ile ilgili detaylar haberimizde.

Sivrisinek İlacında Koronavirüsü Öldüren Madde Keşfedildi

İngiltere Savunma Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarı'nda yer alan bilim insanları tarafından yeni tip koronavirüs ile ilgili çok önemli bir araştırma yapıldı. Bilim insanları, sivrisinek ilacında yer alan "Citriodiol" isimli maddenin yeni tip koronavirüse karşı koruyucu bir katman sağlayıp sağlamadığı ile ilgili bir çalışma başlattı.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre Citriodiol maddesinin yeni tip koronavirüsü yok edebildiği ve koronavirüse karşı koruyucu katman oluşturabildiği ortaya çıktı. Bilim insanları sivrisinek ilacında yer alan söz konusu maddenin herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını ifade etti.

Citrefine International Genel Müdürü Jacqueline Watson, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İngiliz hükümetinden resmi bir test programı için destek beklediklerini söyledi. Yeni tip koronavirüs salgını ile savaşta oldukça iyi bir şans elde ettiklerini belirten Jacqueline Watson, kapsamlı bir test programına ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Bilim insanları COVID-19'dan korunmak için sivsinek ilaçlarının doğrudan vücuda sıkılmaması gerektiğini söyledi. Sivrisinek ilaçlarını vücuda sıkmak zehirlenmelere ve hatta ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sebepten ötürü sivrisinek ve böcek ilaçları doğrudan vücuda sıkılmamalıdır.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 26 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 262.507 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 6.183'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 239.797, hastalarda zatürre oranı ise %7,4 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 841 olduğu belirtildi.