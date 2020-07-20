Sivrisinekten Koronavirüs Bulaşır Mı? İşte Cevabı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Peki sivrisinekten koronavirüs bulaşır mı? Bilim insanları " sivrisinekten koronavirüs bulaşır mı? " sorusuna cevap verdiler.

Sivrisinek Koronavirüs Bulaştırır Mı? Sivrisinek Koronavirüs Taşır Mı?

Geçtiğimiz haftalarda Dünya Sağlık Örgütü “Bugüne kadar yeni tip koronavirüsün sivrisinekler tarafından bulaşabileceğini gösteren hiçbir bilgi ya da kanıt bulunmuyor” açıklamasında bulunmuştu.

Bilim insanları da " sivrisinekten koronavirüs bulaşır mı? " sorusuna cevap bulmak için bilimsel bir araştırma yaptılar. Bilimsel araştırmada 3 farklı sivrisinek türü incelendi. Virüsün sivrisineklerden çoğalamadığı ve insanlara bulaşamayacağı açıklandı. Bilimsel araştırma ile birlikte sivrisinek koronavirüs taşır mı? sorusunun cevabı net olarak verildi. Sivrisinekten koronavirüs bulaşmamakta.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Dışarıdan eve geldiğinizde ellerinizi bol su ve sabun ile mutlaka ve mutlaka yıkayın.

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