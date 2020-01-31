Siyah Beyaz Fotoğrafları Renklendiren Muhteşem Site

Siyah beyaz fotoğraflar nasıl renkli hale getirilir? Kullanıcılar siyah beyaz fotoğrafların nasıl renklendirilebileceğini merak etmekte. Bu yazımızda siyah beyaz fotoğrafları nasıl renkli hale getirebileceğinizi sizlere aktarıyoruz.

Siyah Beyaz Fotoğraflar Nasıl Renklendirilir?

Eskiden fotoğraf makineleri siyah beyaz fotoğraflar çekmekteydi ve bu resimlerin çözünürlükleri oldukça düşüktü. ColouriseSG isimli internet sitesi eski siyah beyaz fotoğrafları yapay zeka yardımı ile saniyeler içerisinde renklendirmekte ve karşınıza sunmakta. Gelin hep beraber ColouriseSG isimli internet sitesinin nasıl çalıştığına yakından bakalım.

İnternet sitesini açtığınızda karşınıza "siyah beyaz fotoğraflarınızı renklendirin" sloganı çıkmakta. Sloganın hemen alt kısmında ise "dene" butonu yer almakta. Bu butona tıkladığınızda karşınıza siyah beyaz fotoğraf yükleme alanı açılacak. Siyah beyaz fotoğrafı yüklemeden önce robot olmadığınızı kanıtlamanız için güvenlik doğrulamasını yapmanız gerekmekte. Robot olmadığınızı kanıtladıktan hemen sonra resim yükleme alanı açılmakta. Resmi bilgisayarınızdan seçmeniz yeterli.

Site otomatik olarak resmi renklendiriyor ve karşınıza saniyeler içerisinde sunuyor. İnternet sitesine ulaşmak için burada yer alan bağlantıya tıklamanız yeterli.

Sizler siyah beyaz fotoğrafları renklendiren ColouriseSG isimli internet sitesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce internet sitesi hayatınızı kolaylaştırır mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!