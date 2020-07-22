Siyah Çamur Faciası Büyük Korku Yarattı: İşte Kıyamet Gibi Video

Son günlerde yaşanan çevre felaketleri hem dünyada hem de Türkiye'de yankılanırken siyah çamur faciası ateşe körükle gitti. Kısa bir süre önce Arizona yangınları ile boğuşan ABD şimdi ise kıyamet gibi senaryolardan kaçmaya çalışıyor. Peki ne oldu da kıyameti andıran bu görüntüler ortaya çıktı? Hadi gelin detaylara birlikte bakalım.

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Pima'da meydana gelen orman yangınları Dünya basınında geniş yer bulmuştu. Bu orman yangının hemen ardından "Canada del Oro Wash" olarak isimlendirilen bir drenaj kanalında çekilen görüntüler, facianın aslında farklı bir boyutta devam ettiğini gösterdi. Görünen o ki, 2020 hiç iyi sonlanmayacak.

Siyah çamur faciası ilginç görüntülere neden oldu

Aşağıya sizler için bıraktığımız videoya bakarsanız, siyah katran şeklindeki bir akıntının hızla dere yatağından geçtiğini görebilirsiniz. Akıntının içerisinde odun parçaları ve çeşitli büyük materyallerin olduğunu da hemen farkedebilirsiniz.

Sel felaketi yaşanıyormuş gibi görünen bu olayda, birçok kişi kıyamet senaryolarını hatırlayabilir. Her yerin yangın yerine dönüştüğü ve siyah çamurların aktığı kıyamet filmlerinin aynısını Arizona halkı yaşadı. Üstelik tamamen gerçek bir şeklide.

Uzmanlar, 15 Temmuz'da bölgede yaşanan ufak fırtınanın bu görüntülere neden olduğunu söylüyor. Buradaki orman yangınlarıyla beraber biriken yanmış odun parçaları su ve rüzgar ile bir araya gelince ortaya bu tarz görüntüler çıktı. 5 Haziran'da başlayan ve Arizona'nın kuzeyinde büyük bir bölümü etkisi altına alan orman yangını hayatı felç etmişti ve buna devam edecek gibi görünüyor. Bu görüntüler size neyi çağrıştırıyor? Videoyu izledikten sonra yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.