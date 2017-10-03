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Siyah Giyen Adamlar Geri Dönüyor!

Siyah Giyinen Adamlar Geri Dönüyor!
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek İnternet

Will Smith ve Tommly Lee Jones’un başrollerinde olduğu ve bir dönemin en başarılı yapıtları arasında yer alan Men in Black (Siyah Giyen Adamlar) spin-off olarak geri dönüyor. Fakat gelen haberler, yeni filmde Smith ve Jones’un yer almayacağı yönünde. İşte detaylar.

İlk olarak 1997 yılında beyaz perdede karşımıza çıkan, 2002 ve 2012 yıllarında çekilen devam filmleriyle de büyük bir hayran kitlesi oluşturan Siyah Giyen Adamlar, 7 yıl aradan sonra geri dönecek. 

Siyah Giyinen Adamlar Geri Dönüyor!

Sinema tarihinin en iyi ikililerinden olan Will Smith ve Tommly Lee Jones’un hayat verdikleri Ajan J ve Ajan K, dünyamızı uzaylılardan korumaya devam edecek. Fakat, ilk üç filmde olduğu gibi yeni filmde Will Smith ve Tommy Lee Jones yer almayacak 

Siyah Giyen Adamlar, devam filmi yerine spin-off olarak çekilecek ve yeni film 17 Mayıs 2019’da vizyona girecek. Başroller için en kuvvetli adaylar ise, Channing Tatum ve Jonah Hill olarak görünüyor.

Iron Man (Demir Adam) filminden tanıdığımız ünlü senaristler, Matt Holloway ve Art Marcum, yeni Siyah Giyen Adamlar filminin senaryosunu kaleme alacak.

Sony Pictures’in yapımcılığını üstleneceği film, ilk olarak Men in Black ve 21 Jump Street’in karışımı olarak planlanmış, ancak devam filmi yerine spin-off olarak çekilmesi kararlaştırılmış. Bu fikrin tamamen rafa kaldırılmadığı da gelen haberler arasında.

Siyah Giyen Adamlar’ın yeni filmi, 17 Mayıs 2019'da vizyona girecek.

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ETİKETLER: film Sony pictures

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