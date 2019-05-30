'Siyah Giyen Adamlar'ın Yeni Filmi, Yeni Bir Mobil Oyunla Birlikte Geliyor

Siyah Giyen Adamlar (Men In Black) evreninin yeni filmi Men In Black: International bu yaz dünya genelinde vizyona girecek. Yeni filmin vizyona girişiyle birlikte, Men In Black Global Invasion adlı yeni bir mobil oyun da piyasaya sürülecek.

Devasa hayran kitlesine sahip oyunlar için artık bir standart haline geldiğinden, bu oyun da oynanış açısından Pokemon Go'ya çok benziyor. Elbette Pokemon Go’dan farkı, bu oyunun Siyah Giyen Adamlar (kısaca MiB) evreninde geçiyor olması.

Oyunda bir MiB ajanı rolüne bürünerek evinizde, şehrinizde ya da herhangi bir yerde dolaşarak tuhaf uzaylıları avlayacaksınız. Bu sırada, Super Soakers adlı büyük parlak su tabancaları gibi görünen en son MiB teknolojilerini de kullanarak uzaylıları bulup yakalayabileceksiniz. Pokemon Go'da olduğu gibi, siz telefonunuzun ekranından dünyayı izlerken tüm bunlar Artırılmış Gerçeklik (AR) ortamında gerçekleşecek.

Men In Black Global Invasion'ı oynayan ilk kişilerden biri olmak istiyorsanız, özel bir internet sitesinde ön kayıt yaptırabilir ya da Google Play Store üzerinden oyunun sayfasına göz atabilirsiniz. Ön kayıt yaptıran kişiler, oyun içi benzersiz ödüller, nadir bir uzaylı ve MiB’nin ikonik özel bir silahı gibi harika promosyon ürünleri elde edebilecekler.