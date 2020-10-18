Siyah PS5 DualSense Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sony tarafından tanıtılan DualSense'in ağırlıklı olarak beyaz renge sahip olması birçok kullanıcının hoşuna gitmemişti. Milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in DualSense olarak adlandırılan kontrolcüsünün yeni görselleri paylaşıldı. Siyah renkli olması ile dikkat çeken PS5 DualSense, beyaz renkten hoşlanmayan oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü. Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu'nda ortaya çıkan siyah PS5 DualSense görüntüleri ile ilgili detaylar haberimizde.

Siyah PS5 DualSense Gelecek mi?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony firmasının çok yakında piyasaya süreceği PlayStation 5 konsolu, sahip olduğu özellikler ve tasarım ile oldukça ilgi çekiyor. Yeni nesil oyun konsolunun DualSense olarak adlandırılan kontrolcüsü de tasarımı ve özelliği ile ön plana çıkıyor. Sony firması tarafından paylaşılan görsellere göre PlayStation 5 konsolu ve Dualsense beyaz renk ile beraber gelecek. Bu durum birçok oyuncunun hoşuna gitmemişti.

Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu'nda (FCC) tamamen siyah renge sahip DualSense oyun kontrolcüsü ortaya çıktı. Federal İletişim Komisyonu'nda ortaya çıkan siyah PS5 DualSense, yeni nesil oyun konsolunun satışa sunulduğunda kişiselleştirme seçeneklerinden birinin ne olabileceğini gözler önüne seriyor. PS5 satışa sunulduktan sonra farklı renge sahip kontrolcüler görebiliriz.

Kısa süre önce farklı renklere sahip DualSense tasarımları ortaya çıkmıştı. Farklı renklere sahip kontrolcülerin ortaya çıkmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu'nda siyah PS5 DualSense listelendi. Federal İletişim Komisyonu'nda listelenen siyah kontrolcünün çok sayıda görseli ortaya çıktı. Peki, FCC'de ortaya çıkan kontrolcü nasıl görünüyor?

FCC tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda kontrolcünün tamamen siyah renge sahip olduğunu görüyoruz. Kontrolcüde yer alan butonların dahi siyah renkli olması birçok oyuncunun hoşuna giderken bazı oyuncuların ise pek hoşuna gitmedi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medya platformlarında viral olmaya başladı. Söz konusu siyah kontrolcünün yakında satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Sony, yeni nesil oyun konsolunu ön sipariş veren oyunculara bir e-posta göndermişti. Oyunculara gönderilen e-posta'da yer alan bilgilere göre ön sipariş veren oyunculara DualSense kontrolcüsü 30 Ekim 2020 tarihinde gönderilmeye başlanacak. HD Camera, Media Remote, DualSense Charging Station ve Pulse 3D Wireless Headset gibi PS5 aksesuarları da 30 Ekim 2020'den itibaren ön sipariş vermiş oyunculara gönderilmeye başlanacak.