Siyah Samsung Galaxy Note 20, Her Açıdan Görüntülendi

Samsung Galaxy Note 20 serisi (Note 20 ve Note 20 Ultra), 5 Ağustos’da online Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak. Tanıtım günü yaklaştıkça sızıntılar da artmaya başladı. Yeni Bronz rengiyle görünen Note 20, bu sefer tüm açılardan görüntülendi. Karşınızda siyah Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Tasarımsal Özellikleri

Samsung Galaxy Note 20 Siyah renkli modeli her açıdan gösteren video, sızıntılarıyla ünlü Evleaks’den geliyor. 360 derece render, çoğumuzun görmeyi istediği buzlu veya mat yüzey kullanmayan siyah modeli gösteriyor.

Görünen o ki, Note 20 tasarımsal olarak Galaxy S20 serisine benzeyecek ancak Galaxy Note 10 serisinin de izlerini taşıyacak. Düz üst ve alt, eğitim kenarlarla karşılacağız. Ekran bu modelde de kavisli köşelere sahip olacak. Arka tarafta üçlü kamera ve flaş modülünü içine alan büyük kamera çıkıntısı dikkat çekiyor. Kameraların hepsi aynı boyutta görünüyor, bu da Galaxy S20 Ultra’nın sahip olduğu periskop merceğin olmayabileceği anlamına geliyor. Space Zoom yerine 50x zoom yapabilen bir kamera göreceğiz ancak bu donanım Note 20 Ultra modeline özel olabilir.

Samsung Galaxy Note 20 Ne Zaman Çıkacak?

Galaxy Note 20 tanıtım etkinliği, Samsung’un hala süren pandemi nedeniyle online düzenleyeceği ilk etkinlik olacak. Galaxy Note 20 serisi ile birlikte Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G de tanıtılabilir. Galaxy Tab S7 serisi, Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live’ın aynı etkinlikte tanıtılıp tanıtılmayacağı bilinmiyor.