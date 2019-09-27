Siyaset İnsan Sağlığına Zarar Veriyor

ABD'de bulunan Nebraska Lincoln Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, politikanın insan sağlına zarar verdiği ortaya çıktı. Araştırma için toplamda 800 kişi ile görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda araştırmaya katılanların yüzde 40’ı politikanın kendilerinde strese neden olduğunu ifade etti. Her beş kişiden biri politika yüzünden uyku sorunu yaşadığını vurguladı. Araştırmaya katılan her 100 kişiden 20'si siyasi görüş ayrılığı nedeniyle arkadaşlık ilişkilerinin bozulduğunu söyledi.

Her beş kişiden biri siyaset yüzünden kendisini yorgun hissettiğini açıkladı. 100 kişiden 4'ü siyaset nedeniyle intihar etmeyi düşündüğünü söyledi. Araştırmanın sorumlusu olan Kevin Smith, sonuçların sağlık sisteminde krize işaret olduğunu, sol görüşlü insanların politik tartışmalar nedeniyle daha çok stres yaşadığını söyledi.

Araştırmaya katılan kişilerin %11.5'i siyasetin beden sağlıklarına zarar vediğini dile getirdi. %31.8'i ise delirdiklerini söyledi ve son olarak %29.3'lük kesim siyaset nedeniyle kontrolünü kaybettiğini açıkladı.

Kevin Smith ve ekibi ilerleyen günlerde kapsamı genişleterek araştırmayı tekrardan yapmayı düşünmekte. İlerleyen günlerde yapılması beklenen araştırma hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.