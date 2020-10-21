ABD'li Siyasetçi İlk Twitch Yayınında 435.000 İzlenmeye Ulaştı

ABD'li siyasetçi ilk Twitch yayında izlenme rekoru kırdı. ABD Demokrat Kongre Üyesi olan Alexandria Ocasio-Cortez, ABD Başkanlık seçimlerine dikkat çekebilmek adına Twitch'te Among Us oynadı.

ABD Demokrat Kongre ve Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ilk Twitch yayınında rekor kırmayı başardı ve 435.000 anlık izlenmeyle şimdiye kadarki en büyük 20 yayın arasına girmeyi başardı. Bilmeyenler için Ninja, 2018'de Drake ile yapılan bir Fortnite maçı sırasında 600.000'den fazla izleyiciye ulaşarak Twitch bireysel yayıncı rekorunu elinde tutuyor.

Demokrat kongre üyesi, geçtiğimiz gece gerçekleştirdiği yayında Demokrat temsilcisi İlhan Omar ve Twitch'in popüler Among Us yayıncıları olan pokimane, HasanAbi ve Myth gibi isimlerle birlikteydi. Twitch'de ilk defa yayın açan siyasetçinin amacı ise yaklaşan ABD seçimleri için oy kullanma çağrısı yapmaktı.

Siyasetçinin ilk Twitch yayında izlenme rekoru

Alexandria Ocasio-Cortez'in Twitch yayını üç saatten fazla sürdü ve yaklaşık 332 bin ortalama izleyici, 438 bin en yüksek eşzamanlı izleyici sayısına ulaştı. Twitch'te toplam 1,14 milyon saat izlendi ve yaklaşık 4.5 milyon görüntüleme elde etti.

Ocasio-Cortez yayın sırasında yaptığı açıklamada, Among Us'ı daha önce oynamadığını, ancak yayından önce bilgi alarak nasıl oynayacağını öğrendiğini belirtti. Ayrıca siyasetçi ilk oyununa rağmen bir hayli başarılıydı. İlk turda impostor olarak seçildi ve ortağıyla yakalanmadan önce oyun alanının yarısını elemeyi başardı. Ocasio-Cortez; Omar ve Hasan tarafından oylanmadan önce impostor olarak son üçe girebildi.

Tüm bunlara rağmen Demokrat kongre üyesi Twitch'e katılma amacında başarılı olmuş gibi gözüküyor. Yayın sırasında sık sık diğer yayıncılara oy kullanmayla ilgili sorular soran Cortez, ilginç yanıtlar da aldı. Örneğin Twitch'de 7 milyon takipçisi olan Myth, ilk kez oy kullanacağını söyledi.

Ayrıca politikacılar mesajlarını iletmek için giderek daha fazla teknoloji ve oyun sektörüne dahil oluyorlar. ABD Başkan adayı Biden, geçen hafta Animal Crossing oyununa dahil olmuştu. Geçtiğimiz yıl ABD Senatörü Bernie Sanders Twitch'e katılmış ve şu ifadelere yer vermişti: "Potansiyel olarak destekleyici bir kitleye ulaşmak için Twitch'e katıldım ve destekleyicilerimi başka yollardan aramaya başladım."