Siyasi Protestolarda Joker Figürü Kullanılmaya Başlandı

Dünyanın genelinde ortaya çıkan siyasi protestolar çeşitli figürlerin ön plana çıkmasını sağlayabiliyor. Joker karakteri ise günümüzün en hızlı sevilen karakterlerinden birisi oldu.

Joker filmini izlediyseniz oradaki karakterin sistem tarafından istenmeyen ve dışlanmış bir tip olduğunu hemen fark edersiniz. Bireyin iç dünyasındaki çalkantıların nasıl akıl hastalığına dönüştüğünü gösteren Joker filmi artık bambaşka bir boyuta geçti. Dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleşen protestolarda insanlar, yüzlerini Joker gibi boyayarak eylem yapıyor.

Joker figürü nasıl bu kadar yükselebildi?

Zengin ülkeler ile fakir ülkeler arasındaki uçurumun giderek artması insanların büyük huzursuzluklar yaşamasına neden oluyor. Ayrıca bazı devletlerin çok fazla baskıcı olması nedeniyle protestolar artış gösterebiliyor.

son olarak Çin hükümetinin Hong Kong ile ilgili aldığı kararlar büyük protestoların yaşanmasına neden olmuştu. Ayrıca Şili gibi ülkelerde de yoğun siyasi protestolar yaşanıyor. Tüm bu protestolarda Joker gibi aykırı karakterlere ait maskelerin kullanılması insanların da onunla benzer duygular hissettiğini gösteriyor.

Joker filmi ile ilgili yapılan yorumlar elbette sadece siyasi protestolar üzerinden ilerlemiyor. Aynı zamanda Amerika'daki psikiyatri uzmanları da filmin akıl hastalığını doğru ele aldığını ifade ediyor. Her ne açıdan bakarsanız bakın Joker filmi gerçekten de büyük bir potansiyel taşıyor. Joker filmindeki karakter ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.