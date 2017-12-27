Siz Günde Kaç Kez Cep Telefonunuza Dokunuyorsunuz?

Zamanla bir uzvumuz haline gelen akıllı telefonlar, günlük hayatımızda vazgeçemediğimiz yegane şeylerden bir tanesi. Peki, yanıbaşınızdan bir an bile ayırmadığınız telefonlarınıza günde kaç kez dokunduğunuzu hiç merak ettiniz mi? Bir araştırma firması bu sorunun yanıtı bulmak için çok ilginç bir araştırmaya imza attı. Detaylar haberimizde.

Düşünün; metrodasınız ve telefonunuz çekmiyor. Buna rağmen kaç kişi dakikada bir telefonunu cebinden çıkarıp bildirim gelmiş mi diye bakıyor? Tahminimce buna gelecek "Ben" cevabı, hiç de azımsanacak ölçüde olmaz. Zira yapılan bu araştırmada, insanların günde kaç kez cep telefonlarına dokunduğunu duyunca şok olacaksınız.

Dscout adlı ABD'li bir araştırma şirketi, hem hastalık derecesinde olan hem de bunu henüz takıntı haline getirmemiş kişilerin, günde kaç kez telefona dokunduklarını ortaya çıkardı.

İnsanların cep telefonlarıyla kurdukları ilişkinin boyutlarını, gün içinde mesaj, arama ve sosyal medya paylaşımı gibi eylemler üzerinden araştıran şirket, akıllı telefonlarına hastalık derecesinde olan kişilerin, cihazlarına günde ortalama 5 bin 427 kez dokunduğunu belirledi. Gözlerinizi ovuşturmanıza gerek yok, rakam doğru.

Peki, takıntılı olmayanlarda durum nasıl? Orada da vaziyet bir hayli vahim. Şöyle ki; akıllı telefon bağımlısı olmayan ve bu durumu bir takıntı haline getirmeyen kişiler de günde tam 2 bin 617 kez telefonlarına dokunuyormuş. Yani telefon bağımlılığına giden yolun kaldırım taşlarını tek tek kendi elimizle döşüyoruz.

Rakamlar, teknoloji dünyasına hapsolmuş insanoğlunun ne halde olduğunu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bununla birlikte her ne kadar akıllı telefonlarımızdan uzak durmaya çalışsak da gerek işimiz gerekse özel hayatmız gereği bunu başarmak bir hayli zor. Yine de haftanın belli günleri ya da gün içinde belli saatlerde 'telefon detoksu' yapmak, bence hepimize iyi gelecektir.

Günde kaç saat telefonda vakit geçiriyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşamayı unutmayın.