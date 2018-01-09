Skagen İlk Akıllı Saatini Tanıttı

Son zamanlarda tüm dünyada akıllı saate olan ilgi bir hayli arttı. Apple'ın Watch serisi, Samsung'un Gear serisi derken akıllı saat sektörüne normal saat üreticileri de dahil olmaya başladı. Bir süre önce Kate Spade markası ilk akıllı saatini duyururken bugün ise Danimarkalı Skagen akıllı saatini tanıttı.

Falster Smartwatch adı verilen cihaz, gayet şık ve minimalist tasarlanmış. Skagen'in diğer saatlerine benzeyen ve sadece tek bir düğme barındıran Falster, şirketin ilk akıllı saat modeli olurken aynı zamanda ilk dokunmatik ekranlı saati de olma özelliğine sahip. Ayrıca saat Android Wear 2.0 sürümünde çalışıyorken Android 4.4 (veya üst versiyonu) ve iOS 9 (veya üst versiyonu) üstü mobil işletim sistemleri için destek sağlıyor.

Falster Smartwatch üzerinden Play Store'a ve bağlı olduğunuz telefondaki gelen çağrılara, mesajlara, etkinliklere ve e-postalara doğrudan erişebilirsiniz. Ayrıca üçüncü parti uygulamaları kullanarak müzik kontrolü veya Google Asistan aracılığıyla sesli komutları kullanma şansına da sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca üzerinde OLED ekran bulunduran saat, siyah tema ile kullanıldığında yüzde 20'ye kadar pil tasarrufu sağlıyor.

25 Ocak'ta satışa çıkacak olan Falster Smartwatch, kahverengi ve siyah saat kayışı ile 275 dolara, altın veya gümüş renk saat kayışı ile 295 dolara satın alınabilecek.