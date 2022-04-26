Skandal: Twitter Çalışanları Elon Musk'la Çalışmak İstemiyor

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte gelişmeler dur durak bilmiyor. Yeni gelen iddialara göre Twitter çalışanları Elon Musk'la çalışmak istemiyor.

Skandal: Twitter Çalışanları Elon Musk'la Çalışmak İstemiyor
Barış Bulut
Barış Bulut -

Amerika Birleşik Devletleri'nin en popüler gazetelerinden biri olan New York Times, dün Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın Twitter'ın mevcut çalışanlarıyla anlaşamadığını ve hatta çalışanların kendisinden nefret edecek seviyeye geldiğini bildiriyor.

New York Times'ta ekonomi muhabirliği yapan Talmon Joseph Smith, şahsi Twitter hesabı üzerinden Twitter'ın mevcut çalışanlarının Elon Musk'ın şirketin başına geçmesinden ötürü bir hayli rahatsız olduklarını belirtti. Talmon Joseph Smith kaynağının kim olduğunu gizlemeyi tercih etti.

Atmış olduğu tweet'te Twitter çalışanlarından birinin "Kusacak gibiyim... Elon Musk'ın başında olduğu bir şirkette asla çalışmak istemiyorum." dediğini belirtti.

Sonraki tweet'lerinde Musk'ın kendileriyle ilgili toplantı düzenlemek istemesi üzerine Twitter çalışanlarının "Ondan cidden nefret ediyoruz, neden böyle şeyler istiyor? Kendisinin şirketin politikalarına dair hiçbir bilgisi yok." dediğini belirten Talmon Joseph Smith, birçok çalışanın neler olup bittiğini Twitter üzerinden öğrendiğini ve kendilerine hiçbir konu hakkında bilgi aktarılmadığını belirtti.

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Skandal: Twitter Çalışanları Elon Musk'la Çalışmak İstemiyor

Twitter'da makine öğrenimi uzmanı olarak görev alan Eddie Santos da mevcut durumdan ötürü fazlasıyla tedirgin olduğunu ve çalışanların birçok soru işaretiyle baş başa bırakıldığını söyledi.

Bazı kaynaklar çalışanların kendi aralarında mesajlaştığı uygulamalar üzerinden Elon Musk hakkında hakaretler savurduğunu iddia ediyor.

Şimdilik tüm bunlar söylentilerden ibaret ve bu söylentiler kolay kolay dinmeyecek gibi görünüyor.

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