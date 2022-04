Skandal: Twitter Çalışanları Elon Musk'la Çalışmak İstemiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin en popüler gazetelerinden biri olan New York Times, dün Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın Twitter'ın mevcut çalışanlarıyla anlaşamadığını ve hatta çalışanların kendisinden nefret edecek seviyeye geldiğini bildiriyor.

New York Times'ta ekonomi muhabirliği yapan Talmon Joseph Smith, şahsi Twitter hesabı üzerinden Twitter'ın mevcut çalışanlarının Elon Musk'ın şirketin başına geçmesinden ötürü bir hayli rahatsız olduklarını belirtti. Talmon Joseph Smith kaynağının kim olduğunu gizlemeyi tercih etti.

Atmış olduğu tweet'te Twitter çalışanlarından birinin "Kusacak gibiyim... Elon Musk'ın başında olduğu bir şirkette asla çalışmak istemiyorum." dediğini belirtti.

Its “absolutely insane” @ Twitter right now in the virtual valves of private slack rooms & employee group texts, according to an internal source. Their take/breakdown just now: “I feel like im going to throw up..I rly don’t wanna work for a company that is owned by Elon Musk”…1/

Sonraki tweet'lerinde Musk'ın kendileriyle ilgili toplantı düzenlemek istemesi üzerine Twitter çalışanlarının "Ondan cidden nefret ediyoruz, neden böyle şeyler istiyor? Kendisinin şirketin politikalarına dair hiçbir bilgisi yok." dediğini belirten Talmon Joseph Smith, birçok çalışanın neler olup bittiğini Twitter üzerinden öğrendiğini ve kendilerine hiçbir konu hakkında bilgi aktarılmadığını belirtti.

Twitter'da makine öğrenimi uzmanı olarak görev alan Eddie Santos da mevcut durumdan ötürü fazlasıyla tedirgin olduğunu ve çalışanların birçok soru işaretiyle baş başa bırakıldığını söyledi.

I can admit that I'm anxious about the whole thing.



Why?



Tweep culture is great, a special collection of people and really thoughtful leaders. We're all excited about the product and want to better it to make everyone feel heard and empowered in a way that betters humanity.