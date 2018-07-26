Skandallara Rağmen Facebook Büyümeye Devam Ediyor

Facebook geçtiğimiz günlerde bu yılın ikinci çeyrek mali rakamlarını açıkladı. Verilere göre popüler sosyal paylaşım platformu, aylık aktif kullanıcı sayısını 2,23 milyara çıkarırken, karını da geçen yılın aynı dönemine göre %31,4 oranında arttırdı. Bu yılın başlarında ortaya çıkan veri skandalının, Facebook’a sanıldığı kadar büyük bir zarar vermediği ve skandallara rağmen Facebook’un hem kullanıcı sayısında hem de gelirlerinde artış olduğu görülüyor.

Facebook 2017’nin Nisan-Haziran döneminde 3,89 milyar dolar kar elde etmişken, bu yılın ikinci çeyreğinde şirketin net karının geçen yıla oranla %31,4 artış kaydederek 5,11 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Şirketin hisse başına karına bakıldığında da geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,32 dolar olan karın, bu yılın aynı döneminde 1,74 dolara yükseldiği açıklandı.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 9,32 milyar dolar gelir elde eden Facebook'un bu yılın aynı döneminde gelirinin %41,9 oranında artarak 13,23 milyar dolara ulaştığı bilgisi verilirken, şirketin reklam gelirlerinin de yıldan yıla %42,4 artarak 13,04 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Facebook’un Nisan-Haziran dönemindeki verilerine bakıldığında günlük ve aylık kullanıcı sayısında da artış yaşandığı görüldü. Şirket, bu yılın ikinci çeyreğindeki aylık aktif kullanıcı sayının 2,23 milyara ulaştığını açıkladı. Haziran 2018 itibarıyla Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısının ise, geçen yılın aynı dönemine göre %11’lik bir artışla 1,47 milyara ulaştığı açıklandı. Yine 30 Haziran 2018 itibarıyla sosyal ağın aylık aktif kullanıcı sayısı da 2,23 milyara ulaştı ve bu sayı bir önceki yıla göre %11 oranında artış anlamına geliyor.

Açıklanan verilere bakıldığında her ne kadar sayılarda bir artış görülse de, yine de bu sayılar Facebook’un gelirinin ve kullanıcı sayısının piyasa beklentilerinin altında kalmasına neden oldu ve şirketin hisselerinde bir miktar düşüş yaşandı. New York Borsası'nın kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde sosyal ağın hisse başına değeri %8,9 düşüşle 198,13 dolara kadar geriledi.