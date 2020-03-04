Skater XL, PlayStation 4 için de Satışa Sunulacak

Skater XL, bu yıl PC (Steam), Xbox One ve Switch versiyonlarının yanı sıra PlayStation 4 için de satışa sunulacak.

Easy Day Studios tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanacak olan Skater XL, 2018 yılının Aralık ayında Steam üzerinden Erken Erişim versiyonuyla oyuncular ile buluşmuştu. Ağustos ayı içerisinde Switch ve Xbox One için de duyurulduktan sonra, dün listede PlayStation 4 versiyonu da onaylandı.

Şimdilik net bir çıkış tarihi bulunmayan Skater XL, Skate ile benzerlik gösterse de iki analog çubuğun aktif kullanımı ile kaykayınız üzerinde daha fazla kontrol imkanı sunması neticesinde gelmiş geçmiş en iyi kaykay oyunu olarak nitelendiriliyor. Sol analog çubuk ile karakterinizin sol ayağını, sağ analog çubukla da sağ ayağını kontrol edebiliyorsunuz.

Oyunda gerçek dünyadaki ünlü noktalarda kaykay yapma fırsatınız olacak. Mesela Erken Erişim versiyonunda Batı Los Angeles adalet sarayı bölümü bulunuyor.

Eğer dilerseniz buradan Steam sayfasına ulaşarak Erken Erişim versiyonunu deneyebilirsiniz. Ayrıca aşağıdan Skater XL için yayınlanan resmi fragmana göz atabilirsiniz.