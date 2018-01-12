Skype'a En Sonunda Uçtan Uca Şifreleme Geliyor

WhatsApp ve Facebook Messenger gibi birçok popüler mesajlaşma uygulamasının uzun süredir kullandığı uçtan uca şifreleme (end-to-end encryption) teknolojisinin en sonunda Skype için de kullanılmaya başlanacağı açıklandı. Şimdilik sadece Insider sürümünü kullananlar için etkinleştirilecek şifreleme yönteminin, yakın zaman sonra bütün kullanıcılar için açılacağı belirtildi.

Daha çok grup konuşmaları ve iş toplantıları için kullanılan Skype, kişisel görüşmeler konusundaki yetkinliğini arttırmak için geçtiğimiz günlerde Signal ile iş birliği yapmıştı. Yapılan iş birliğiyle birlikte Signal’in şifreleme yöntemlerini kullanmaya başlayan Skype, ummalı çalışmaların ardından Skype Private Conversations adını verdiği yeniliğini duyurdu.

Kullanıcıların şifrelenmiş konuşmalar yapabilmek için uygulamanın ana ekranında yer alan “+” tuşuna basmalarıyla birlikte görüntülenen “Private Conversation (Gizli Konuşmalar)” seçeneğini seçmeleri gerektiğini söyleyen Skype yetkilileri, gizli konuşmalar yoluyla başlatılan sohbetlerin end-to-end encryption kullanacağını söylediler.

Konuşmak istediğiniz kişiye gönderilen gizli konuşma davetiyelerinin yedi gün geçerli olacağı, bu süre içerisinde kabul edilmediği takdirde tekrar davetiye gönderilmesi gerekeceği belirtildi. Başlatılan herhangi bir şifreli konuşmanın devam ettiği süre içerisinde konuşmada yer alan birinin cihaz değiştirmesi durumundaysa konuşmanın silineceği ve tekrar davetiye gönderilmesinin isteneceği de ilk açıklamalar arasında yer aldı.

Şimdilik sadece Skype Insiders programına kayıtlı olan kullanıcıların yararlanabileceği Gizli Konuşmalar özelliğinin, yapılan testlerin ardından bütün kullanıcılar için aktif hale getirileceği de tekrar hatırlatıldı.