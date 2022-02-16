Skype’ın Sunduğu Canlı Çeviri Özelliğine Türkçe Dil Desteği Geldi

İlk olarak MSN Messenger özelliğini kapatarak sadece Skype üzerinden hizmet vereceğini duyuran Microsoft’a zamanında çok büyük tepkiler gelmişti. Ancak aldığı karardan geri dönmeyen Microsoft, çok uzun bir süredir hizmetlerine Skype üzerinden devam ediyor. Platformun bir süre önce kullanıma soktuğu ve farklı dillerdeki insanların iletişiminde problem yaşanmaması için canlı olarak konuşmaları çeviren ‘Çevrilen Konuşmalar’ özelliği çok sevildi. Yapılan yeni güncelleme ile Skype’ın canlı çevirilerine Türkçe dil desteği de getirildi.

Canlı Çeviriye Türkçe Desteği

Microsoft, Skype’ın iOS ve iPadOS sürümleri için yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte, Translated Conversations (Çevrilen Konuşmalar)’ özelliğine Türkçe dil desteğini getirdiğini açıkladı. Skype’ın Çevrilen Konuşmalar özelliği; dünyanın herhangi bir yerindeki kişilerle farklı bir dilde canlı olarak iletişim kurmanızı ve sohbet etmenize olanak tanıyor.

Yalnızca bireysel çağrılarda kullanabilen özellik, sesinizi otomatik bir şekilde canlı olarak çeviriyor ve çevrilen konuşmanızı alt yazı olarak çağrı penceresinde karşı kullanıcıya gösteriyor.

Skype Çevrilen Konuşmalar Özelliği Nasıl Kullanılır?