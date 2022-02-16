Skype’ın Sunduğu Canlı Çeviri Özelliğine Türkçe Dil Desteği Geldi
Skype uygulamasının bir süredir kullanımda olan ‘Çevrilen Konuşmalar’ özelliğinin desteklediği diller arasına Türkçe de eklendi.
İlk olarak MSN Messenger özelliğini kapatarak sadece Skype üzerinden hizmet vereceğini duyuran Microsoft’a zamanında çok büyük tepkiler gelmişti. Ancak aldığı karardan geri dönmeyen Microsoft, çok uzun bir süredir hizmetlerine Skype üzerinden devam ediyor. Platformun bir süre önce kullanıma soktuğu ve farklı dillerdeki insanların iletişiminde problem yaşanmaması için canlı olarak konuşmaları çeviren ‘Çevrilen Konuşmalar’ özelliği çok sevildi. Yapılan yeni güncelleme ile Skype’ın canlı çevirilerine Türkçe dil desteği de getirildi.
Canlı Çeviriye Türkçe Desteği
Microsoft, Skype’ın iOS ve iPadOS sürümleri için yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte, Translated Conversations (Çevrilen Konuşmalar)’ özelliğine Türkçe dil desteğini getirdiğini açıkladı. Skype’ın Çevrilen Konuşmalar özelliği; dünyanın herhangi bir yerindeki kişilerle farklı bir dilde canlı olarak iletişim kurmanızı ve sohbet etmenize olanak tanıyor.
Yalnızca bireysel çağrılarda kullanabilen özellik, sesinizi otomatik bir şekilde canlı olarak çeviriyor ve çevrilen konuşmanızı alt yazı olarak çağrı penceresinde karşı kullanıcıya gösteriyor.
Skype Çevrilen Konuşmalar Özelliği Nasıl Kullanılır?
- Öncelikle ‘sohbetler’ sekmesinde kişinize sağ tıklayarak veya dokunup bekleyerek ‘Profili görüntüle’
- Seçeneğine basın. Alternatif olarak, sohbetin içerisinde sohbet başlığına tıklayarak veya dokunarak kişinizin profiline erişim de sağlayabilirsiniz.
- Çevrilen Konuşmalar özelliğini etkinleştirmek için ana dilinizi seçin ve ‘Çeviri İsteği Gönder’ seçeneğine tıklayın. Çevrilen Konuşmalar’a izin vermek istediğinize dair bir bildirim karşı kişinize gönderilir.
- Devam etmek için, karşıdaki kişinin daveti kabul etmesi gereklidir. Ancak karşı taraf, Skype'ın en son sürümüne sahip değilse ne yazık ki daveti alamaz.
- Davetiniz karşı taraf tarafından onaylandıktan sonra anlık mesajlarınız ve çağrılarınız seçtiğiniz dile çevrilir.
YORUMLAR