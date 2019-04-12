Skype Ekran Paylaşımı Özelliği Mobile Geliyor

Skype ekran paylaşım özelliği mobile geliyor. Kullanıcıların görüşme boyunca ekranlarını paylaşmalarını sağlayan yeni özellik, Android ve iOS platformuna eş zamanlı olarak geldi.

Microsoft’un ücretsiz mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama yazılımı Skype, yeni bir güncelleme daha aldı. Skype’ın masaüstünde kullanılabilir olan ekran paylaşımı özelliği mobil cihazlara getirildi. Kişilerin arkadaşları, aileleri, iş arkadaşlarıyla masaüstlerini paylaşmalarını sağlayan ekran paylaşımı artık mobilde de kullanılabiliyor. PowerPoint sunumunu paylaşıp birlikte üzerinde çalışma, online alışveriş yapma, arkadaş bulma uygulamalarında birlikte karar verme, telefonu kullanamayan aile bireylerine uzaktan yardım etme gibi kolaylıklar sunan Ekran Paylaşımı özelliği iki platform için de aynı anda aktif edildi. Skype Insider kullanıcıları görüşme esnasında Ekranı Paylaş (Share Screen) butonuna dokunarak ekranlarını karşı tarafla kolayca paylaşabiliyor.

Şu anda test aşamasında olan bu özelliğin herkese ne zaman açılacağı bilinmiyor ancak geçmiş betalara bakarak Microsoft’un fazla bekletmeyeceğini söyleyebiliriz.