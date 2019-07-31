Skype for Business Online Hizmeti Sonlandırılıyor

Akıllı iletişim ürünleri değerlendirildiğinde Skype for Business Online platformu, daha önceden sık kullanılıyordu. Ancak yapılan bir açıklamada, 31 Temmuz 2021 tarihinde bu hizmetin kaldırılacağı ifade edildi. İşte Skype uygulamasını her seferinde kullanmak isteyenlerin üzüleceği haberimizin detayları.

2016'nın son aylarında duyurulan Teams blogu, Microsoft'un daha çok Slack ile rekabet üzerinde duracağını ifade ediyordu. Slack programı, Skype for Business Online ile kıyaslandığında, çok daha fazla kullanıcı bulmayı başardı. Birbirine alternatif olan bu her iki platform için de, büyük bir rekabet bulunuyordu.

Skype for Business Online uygulaması rekabet edemeyecek

Microsoft şirketi, Slack uygulamasına rakip olarak Teams uygulamasını çıkarmıştı ve çalışanlarından kesinlikle Slack kullanmamalarını istemişti. Teams üzerinde yoğunlaşan Microsoft şirketi, Skype for Business Online'ı bu sayede gözden çıkardı.

Yeni Office 365 eklentileri, 1 eylül 2019 tarihinden itibaren Skype for Business Online'dan ziyade, doğrudan Teams uygulamasına yerleştirilecek. Böylece daha önceki Skype uygulamasını tamamen sonlandırılması sağlanacak.

Bu uygulamayı kullanma imkanınız olduysa, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.