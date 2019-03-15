Skype Görüntülü Konuşma Katılımcı Sayısını 50'ye Çıkaracak

Görüntülü konuşma uygulaması Skype’ın geliştiricisi Microsoft, önemli değişiklikler yapmaya devam ediyor. Bugün yapılan açıklama ile Skype görüntülü konuşma katılımcı sayısı konusunda artış yapılacağı belirtildi.

2003 yılında yayın hayatına başlayan Skype, 2005 yılına gelindiğinde Microsoft tarafından 2,6 milyar dolar gibi devasa bir rakama satın alınmıştı. Görüntülü konuşma ve anlık mesajlaşma seçenekleri sunan Skype, 2005 yılından sonra sürekli gelişmişti. Son zamanlarda diğer mesajlaşma uygulamaları ile rekabette geride kalan uygulama için seri yenilikler yapılmaya başlanmıştı.

Skype üzerinde yapılacak son değişiklik ise görüntülü konuşma üzerine oldu. Microsoft, halihazırda 25 kişi ile sınırlı olan görüntülü konuşma katılımcı sayısını 50’ye yükseltmeyi planladığını söyledi. FaceTime’ın 32 kişi ile sınırladığı katılımcı sayısını 50’ye yükselterek yeni kullanıcılar çekmeyi planlayan Microsoft, yeni özelliğin çıkış tarihini ise açıklamadı.

50 kişilik görüntülü konuşma detayının şu an için beta aşamasında olduğunun altını çizen uzmanlar, yapılacak testlerin tamamlanmasından sonra 50 kişinin aynı anda görüntülü konuşmaya girebileceklerini belirttiler. Güncellemenin önümüzdeki aylarda yayınlanacağı düşünülüyor.