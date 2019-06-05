Skype'ın Mobil Sürümüne Ekran Paylaşımı Özelliği Geldi

Görüntülü konuşma uygulaması Skype’ın geliştiricisi Microsoft, önemli değişiklikler yapmaya devam ediyor. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz aylarda sizlere Skype Ekran Paylaşımı özelliğinin test aşamasında olduğunu bildirmiştik. Artık bu özellik herkesin kullanımına açıldı.
Skype Mobil'e Ekran Paylaşımı Resmi Olarak Geldi
Skype'ın masaüstü sürümünde bulunun Ekran Paylaşımı özelliği artık mobil cihazlara da geldi. Skype'ın Android ve iOS sürümlerinde Ekran Paylaşımı özelliği devreye alındı. Bu özellik PowerPoint sunumunu paylaşıp birlikte üzerinde çalışma, online alışveriş yapma, arkadaş bulma uygulamalarında birlikte karar verme, telefonu kullanamayan aile bireylerine uzaktan yardım etme gibi kolaylıklar sunmakta.
Skype'a gelen yenilik sadece ekran paylaşımı ile sınırlı değil. Skype'ın son güncellemesi ile birlikte mobil arayüzde değişiklikler de yapıldı. Bu değişikliklerin bazıları şu şekilde: çağrı kontrollerini tek bir dokunuş ile ortadan kaldırma, arama arayüzünde değişiklik, sağ alt tarafta bulunan "..." menüsü üzerinden ekran paylaşımı, çağrı kaydı ve altyazılar gibi tüm kullanışlı özelliklere erişme.
Sizler Skype'a gelen yeni özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni özellikler hayatı kolaylaştırır mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!
YORUMLAR