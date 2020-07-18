Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte kullanımı önemli ölçüde artan görüntülü görüşme uygulamalarına yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Skype iOS sürümüne arka planı bulanıklaştırma özelliği geldi. Skype iOS sürümüne gelen özellik ile ilgili detaylar haberimizde.

Skype Arka Planı Bulanıklaştırma Özelliği Nasıl Kullanılır?

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde video konferans uygulamalarının kullanımı önemli ölçüde arttı. Özellikle karantina döneminde birçok şirket evden çalışma sistemine geçti. Bununla birlikte çalışanlar ekip arkadaşları ile video konferans ile toplantılar gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra insanlar, sevdikleri ile görüntülü olarak iletişim kurdu.

Kullanım oranı önemli ölçüde artan görüntülü görüşme uygulamaları yeni güncellemeler almaya devam ediyor. Skype'ın Mac, Windows ve Linux sürümlerine söz konusu özellik eklenmişti. Son güncelleme ile birlikte iOS sürümü de söz konusu özelliğin sahibi oldu. Bu özellik, Skype'ın Android sürümüne hala gelmedi.

Skype'ın iOS sürümüne gelen yeni özelliğini kullanabilmeniz için öncelikle iPhone veya iPad cihazları üzerinden Skype'ın en son sürümünü indirmeniz gerekiyor. Video görüşmesi esnasında ekranda yer alan üç yatay nokta simgesine dokunun ve ardından açılan menü penceresi üzerinden arka planı bulanıklaştırabilirsiniz.

iOS 14 Ne Zaman Çıkacak?

WWDC etkinliğinde tanıtılan iOS 14'ün final sürümü Eylül ayında iPhone 12'nin tanıtımı ile birlikte indirmeye sunulacak. iOS 14 beta sürümünü yükelemek istiyorsanız iOS 14 beta indirme ve yükleme rehberi isimli yazımıza göz atabilirsiniz.