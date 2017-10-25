Skype, Play Store'da 1 Milyar İndirilme Rakamına Ulaştı!

Popüler mesajlaşma uygulaması Skype, Play Store'da tam 1 milyar indirilme rakamına ulaştı. Böylece bu seçkin kulübe Facebook ve WhatsApp gibi devlerin ardından, Skype da adını yazdırmış oldu.

Microsoft'un bünyesinde olan ve aylık milyonlarla kullanıcısı bulunan Skype, çok önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Bugün itibarıyla Google Play Store'da 1 milyar indirilme rakamına ulaşan popüler mesajlaşma uygulaması, milyarlar kulübüne adını yazdırmayı başardı.

Skype, son zamanlarda yaptığı iyileştirmelerle daha iyi performans sunarak kullanıcıların yüzünü güldürmeyi başarmıştı.

Microsoft, Skype'ın Play Store'da 1 milyar indirilme rakamını mutlulukla karşıladıklarını ve verdikleri hizmetin geniş bir tabana yayılmasından dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Skype, yaklaşık iki yıl önce 500 milyon indirilme sayısına ulaşmıştı. Geçen süre zarfında indirilme sayısını ikiye katlayan Skype, yaptığı iyileştirmelerin meyvesini almışa benziyor.

Bununla birlikte Skype'ın rakipsiz olmadığını da belirtmek gerekiyor. Eskiden video ve sesli arama yapabilen servislerin sayısı az olduğundan, en cazip uygulama elbette Skype olarak görünüyordu. Fakat FaceTime, WhatsApp ve Facebook Messenger'ın video ve sesli arama desteği vermesi, kullanıcılara çok daha iyi alternatifler sunuyor. Hatta Google Duo'yu da bu uygulamaların arasına rahatlıkla ekleyebiliriz.

Siz hangi video ve sesli arama servisini kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi alttaki yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın.