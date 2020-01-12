Skype Ses Kayıtları, Güvenli Olmadığı Gerekçesiyle İncelemeye Alındı

Çin, Skype transkripsiyon programının, ses kayıtlarını yeterli güvenlikte korumadığı gerekçesiyle inceleme başlattı. Skype, sorunların giderildiğini bildirdi. Ancak buna rağmen Çin’de Skype ses kayıt programına güvensizlik devam ediyor.

Skype çeviri yazılımı Pekin’de yıllarca süren bir proje ile gerçekleştirilmişti. Projede çalışan bir işçi, kayıtları korumak için “güvenlik önlemi” olmadığını açıkladı. İşçi yaptığı açıklamada; evinde, dizüstü bilgisayarından, basit bir kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yaparak, Microsoft cihazları İngiliz İngilizcesine ayarlanmış insanları dinlediğini ifade etti. Aile içi şiddet de dâhil olmak üzere, her türlü olağandışı konuşmayı duyduğunu ifade eden işçi, bilgisayar güvenliği konusunda kendini eğittikten sonra şirketin e-mail yolu ile kendisine kullanıcı adı ve şifre verdiğini belirtti.

Skype’ tan Güvenlik İhlali

İşçi, neredeyse hiçbir incelemeye tabi olmadan işe alındıklarını ifade etti. Yönetim kolaylığı için aynı şifrenin kullanıldığını belirten işçi, belli dönemde işe alınan herkesin şifresinin aynı olduğunu sözlerine ekledi.

Ağustos ayından beri, bazı Skype çağrılarının, Skype personeli tarafından dinlendiği biliniyordu. Ancak, işçi tarafından yapılan açıklama, ses kayıtlarının gerçek kişiler tarafından dinlendiğinin kesin bir kanıtı oldu.

Microsoft, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, güvenlik önlemlerinin arttırıldığını, ses kayıtlarının artık Çin'in dâhil olmadığı birkaç ülkede “güvenli tesislere” kopyalandığını, ayrıca, görevli kişilerin yalnızca on saniye uzunluğunda veya daha kısa ses parçacıklarını dinlemelerine izin verildiğini ve tüm sohbete erişmelerine izin verilmediğini belirtti.