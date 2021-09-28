Skype Son Güncellemesi ile Zoom'a Meydan Okuyor

Skype'ın son güncellemesi yıllardır eksik olan bazı özellikleri uygulamaya getirirken, hız konusunda da %2000'e varan artışlar sağlıyor. Microsoft tarafından duyurulan yeni Skype güncellemesi detayları haberimizde.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte Microsoft, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, geçen bir buçuk yılı Teams'i olabildiğince mükemmel hale getirmeye odaklanarak geçirdi.

Skype ise Meet, Duo ve FaceTime çağında başvurduğunuz şey olmayabilir, ancak arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle çevrim içi iletişim kurmak için hala çok popüler bir araç. Microsoft, en son Skype güncellemesinde tamamen yeni bir tasarımla başlayarak, bir zamanlar baskın olan görüntülü sohbet uygulamasını modernize etmek istiyor.

Skype'a son güncelleme ile gelen yenilikler

Şirketin yeni duyurusunda pek çok tasarımsal ve yazılımsal yenilik var, ancak en çok dikkat çekeni Skype'ın çağrı şebekesi oldu. Uygulamanın ana düzeni -Microsoft'un "çağrı aşaması" olarak adlandırdığı- rekabeti yakalamasına yardımcı olacak yeni düzenler ve özelliklere sahip.

Örneğin belirli kullanıcılar kameralarını devre dışı bırakmış olsalar bile artık tüm kullanıcılar ızgaraya dahil edilecek. Kendi video yayınınız da ızgarada görünecek, böylece diğer çağrı üyelerine karşı nasıl göründüğünüzü görebilirsiniz.

Together Mode (Birlikte Modu) ve ekran paylaşımı ise üst çubuk boyunca daha büyük video önizlemelerine sahip olacak, böylece aramanın diğer tarafındaki kişileri görebileceksiniz.

Son olarak "TwinCam" adlı yepyeni bir araç sayesinde sohbete ikinci ve daha da önemlisi taşınabilir bir kamera eklemeyi tercih edebilirsiniz. Örneğin ana görüntü için bilgisayar kameranızı, ikincil görüntü için akıllı telefonunuzu aramaya dahil edebilirsiniz.

Ek olarak özelleştirilmiş bildirim sesleri, sonunda klasik Skype ses kitaplığından çıkmanıza izin verecek. Web istemcisini tüm tarayıcıları içerecek şekilde genişletmek gibi daha küçük kullanılabilirlik değişiklikleri bile yıllarca süren eksiklikleri telafi etmeye yetiyor.

Microsoft'un iddiasına göre bu güncelleme, Skype'ın masaüstü performansını %30 oranında artırarak genel olarak daha iyi bir mesajlaşma deneyimi sunacak. Mobil uygulamaya gelince, Android'de %2000 hızlanma olduğunu iddia ediyor.

Skype terk edilme tehlikesiyle karşı karşıyaymış gibi görünebilir, ancak yeni güncelleme uygulamanın hala güncel kalacağını bir kez daha doğruluyor. Tüm bu özellikler ve daha fazlası önümüzdeki birkaç ay içinde web, Windows, Android ve iOS kullanıcılarına sunulacak.