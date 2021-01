Skype'tan WhatsApp Gizlilik Politikasıyla Dalga Geçen Paylaşım

Skype'ın WhatsApp gizlilik politikası paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcı verilerini dağıtacağını söyleyen ve önümüzdeki aydan itibaren bu politikanın devreye sokulacağını belirten WhatsApp'a tepkiler ise çığ gibi büyüyor.

WhatsApp kısa süre önce gizlilik politikasını güncelledi ve kullanıcı verilerinin Facebook ve diğer şirketlerle paylaşılacağı bildirildi. İnsanlar şimdilik bu güncellemeyi görmezgen gelebilir, ancak bu 8 Şubat'tan sonra kabul edilmesi zorunlu bir politika haline gelecek.

Facebook tarafından satın alındıktan sonra kullanıcı verilerini daima koruyacaklarını ve üst şirketlerle paylaşmayacaklarını söyleyen WhatsApp, 2021 için sunduğu gizlilik güncellemesiyle alay konusu oldu. Platformun bu hareketi çok fazla eleştiri alırken, Elon Musk da dahil olmak üzere önde gelen isimler farklı uygulamaları kullanmaya çağırıyor.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu kullanıcı verilerini açık açık dağıtacağını duyurduğu için, diğer mesajlaşma uygulamaları da bundan yararlanmak istiyor. Örneğin; Microsoft'un sosyal medya ekibi, WhatsApp güvenlik fiyaskosuyla dalga geçti ve kullanıcıların Skype'a geçmelerini tavsiye etti.

Resmi Skype hesabından paylaşılan bir tweet'te Microsoft, kullanıcıların kişisel verilerini gizli tuttuğunu ve üçüncü şahıslarla paylaşmadığını söyledi: "Skype gizliliğinize saygı duyar. Kişisel verilerinizi gizli tutmayı taahhüt ediyoruz ve 3. şahıslara satmıyoruz."

Tweet'te yer alan kısa URL ise firmanın kullanıcılardan ne tür veriler topladığını ve nasıl kullanıldığını özetleyen Microsoft'un gizlilik politikası yazısına işaret ediyor. Çoğu insanın görmezden geleceği uzun bir sayfa, ancak gizlilik kaygıları nedeniyle WhatsApp'tan geçiş yapmayı düşünüyorsanız, gözden geçirmenizi öneriyoruz.

Skype respects your privacy. We are committed to keeping your personal data private and do not sell to 3rd parties: https://t.co/FLGwMmSNHv pic.twitter.com/dupbfejr7m