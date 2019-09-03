Skype Yeni Mesajlaşma Özellikleri İle Güncellendi

Skype, yayınladığı son güncelleme ile birlikte kullanıcıların mesajlaşma deneyimini iyileştirecek bazı adımlar attı.

Popüler mesajlaşma uygulamalarının aksine Skype, başlarda görüntülü görüşme özellikleri ile çıkış yapıp ardından kısa mesaj alanına giriş yaptı. Sesli ve görüntülü aramalarda kendisini kanıtlayan şirket, şimdi de mesajlaşma alanında beğeni toplayacak adımlar atmaya çalışıyor. Şirket tarafından yayınlanan son güncelleme ile birlikte Skype kullanıcıları, mesajlaşma sırasında deneyimlerini iyileştirecek bazı yeni özellikler edinmiş oldu.

Yeni güncellemenin "Skype üzerinden mesaj gönderirken verimliliğinizi yükseltmek ve genel sohbet deneyiminizi zenginleştirmenize yardımcı olmak için" tasarlandığını belirten Skype yetkilileri, yeni özellikleri de blog sayfası üzerinden paylaştı.

Açıklanan yeniliklerden ilki, yazdığınız mesajları yarıda bıraktığınızda o mesaja geri dönebilmenizi sağlayan taslak özelliği. Bu özellikle birlikte göndermediğiniz mesajlar ilgili konuşmalarda kalır ve daha sonra devam etmek isterseniz taslak olarak işaretlenir. Bir diğer özellik ise herhangi bir mesajı işaretleyebilmenizi sağlayan ileti yer imleri olarak adlandırılıyor. Bu özelliği kullanmak için tek yapmanız gereken mesaja uzun bir şekilde basarak veya mesaja sağ tıklayarak yer işareti ekle seçeneğine tıklamak olacaktır.

Dosya gönderimleri öncesi ön izleme imkanını da güncelleme ile sunan Skype, ayrıca bölünmüş ekran desteğini de genişletti. Sohbetlerinizi ayrı pencerelerde düzenleme imkanı sunan bu özellik, şu an için Windows 10'da kullanılabilir durumda.