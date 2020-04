Skype, Zoom ile Rekabet Ediyor

Skype, Twitter üzerinden, arama yapmak için bir hesaba ya da uygulamaya ihtiyaç duyulmadığını hatırlatarak Zoom ile rekabete girdi.

Son dönemde sistemde yer alan güvenlik açıkları nedeniyle çok sayıda kullanıcısından olumsuz geri dönüş alan Zoom uygulaması 5 Nisan itibariyle yeni gizlilik ve güvenlik önlemlerini aktif hale getireceğini açıkladı.

Görüntülü arama yazılımlarını mümkün olduğunca basit tutarak kullanıcıların en kolay yoldan uygulamayı kullanabilmelerini hedefleyen Skype, bu durumu fırsat olarak görere, Twitter üzerinden arama yapmak için herhangi bir hesaba ya da uygulamaya ihtiyaç olmadığını hatırlattı.

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx