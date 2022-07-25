Skyrim Ejderha Modu Çıktı

Skyrim, ejderha modu ile farklı bir deneyim sunuyor. Bir mod yapımcısı tarafından geliştirilen Feral Dragon Avatar isimli mod sayesinde açık dünya oyunu bambaşka atmosfere sahip oluyor. Yayımlanan moda ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Skyrim ilk olarak 2011 yılının kasım ayında satışa sunuldu. Kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça popüler hâle gelen açık dünya temalı oyunun 2016 yılında Special Edition isimli bir versiyonu piyasaya sürüldü.

Mod geliştiricileri açık dünya RPG oyunu için mod geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Skyrim Star Wars modu geliştirilmişti. Yeni gelişitirilen bir mod ise oyunu ejderha olarak oynanabilmesini sağlıyor.

Skyrim Ejderha Modu Nasıl İndirilir?

Nexus Mods sitesini açın.

Üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Feral Dragon Avatar modunun sayfasını ziyaret edin.

"Manual" butonuna basın.

KataPUMB adlı bir mod geliştiricisi, yıllardır popülerliğini devam ettiren Skyrim için Feral Dragon Avatar isimli bir mod geliştirdi. Tüm dünyada çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan açık dünya RPG oyunu, geliştirilen mod ile beraber bambaşka bir atmosfere sahip oluyor. Peki, söz konusu mod nasıl indirilir?

Skyrim haritasını bir ejderha ile gezebilmenize imkân tanıyan modu bilgisayarınıza indirebilmek için ilk önce web tarayıcısı üzerinden Nexus Mods adlı internet sitesini ziyaret edin. İnternet sitesini görüntüledikten sonra sayfanın sağ üst köşesinde konumlanan "Log In" butonuna basın.

"Log In" butonuna tıkladıktan sonra oturum açma ekranı ile karşılaşacaksınız. Açılan sayfa üzerinden üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Eğer daha önce hesap oluşturmadıysanız, "Register" butonuna basmanız ve gerekli bilgileri yazarak kayıt işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Feral Dragon Avatar modunun sayfasını ziyaret edin. Söz konusu modun sayfasında yer alan "Manual" butonuna basın. Bu adımı uyguladığınız takdirde indirme işlemini başlatabilirsiniz. 123 MB civarında dosya boyutuna sahip olan modu indirdikten sonra kurulum işlemini yapabilirsiniz. Böylelikle modu deneyebilirsiniz.

Dünyanın en popüler video oyunlarından bir tanesi olan Skyrim'i ejderha olarak oynayabilmenizi sağlayan modda siyah, mavi, kırmızı ve gümüş dahil olmak üzere çeşitli renk seçenekleri mevcut. Her türün avantajlarının ve dezavantajlarının olduğunu belirtiliyor. Oynamak istediğiniz ejderha türünü seçebilir ve eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.