Skyrim Oynanmasını Engelleyen Skyrim Modu Kaldırıldı

Popüler video oyunu Skyrim'in oynanabilmesine engel olan Skyrim modu, Nexus Mods tarafından kaldırıldı. Bu karara itiraz eden mod yapımcısı, modun platforma tekrar eklenmesi için bir imza kampanyası başlattı. Söz konusu moda dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Kaldırılan Skyrim Modu İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Bethesda Games Studios tarafından Creation Engine oyun motoru ile geliştirilen Skyrim için bu zamana kadar çok sayıda mod geliştirildi. Mod yapımcıları, geliştirdikleri modlar ile açık dünya temasına sahip olan rol yapma oyunu türündeki yapıma büyük yenilikler ekliyor fakat ThatLittleCommie tarafından geliştirilen "NoSkyrim" isimli mod ilginç bir özelliğe sahip.

NoSkyrim isimli mod aktifleştirildiği takdirde oyunun oynanmasını engelliyor. Aslında bu mod, Skyrim'de çok fazla vakit geçiren ve bu sebepten ötürü işlerine veya ödevlerine vakit ayırmayan oyuncular için iyi bir seçenek olabilir.

Kulağa oldukça ilginç gelen mod, çok sayıda oyun modunun yer aldığı Nexus Mods web sitesi üzerinden kaldırıldı. ThatLittleCommie isimli mod yapımcısı, Nexus Mods'un aldığı bu karara itiraz etti ve modun tekrar internet sitesine yüklenmesi için Change.org üzerinden bir imza kampanyası başlattı.

Change.org üzerinden başlatılan imza kampanyası için 200 kişi hedeflendi. Kısa süre içerisinde 179 kişi kampanyaya katıldı. Hedefe ulaşıldığı takdirde modun Nexus Mods'a tekrar eklenip eklenmeyeceği bilinmiyor. Ayrıca modun şu anda birçok web sitede yer aldığını belirtelim.

The Elder Scrolls V: Skyrim, 11 Kasım 2011 tarihinde PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarına çıkışını gerçekleştirmişti. İlk 48 saat içerisinde 3,5 milyonu aşkın orijinal kopya satmayı başaran video oyununun 2016 yılında "Special Edition" isimli bir sürümü piyasaya sürülmüştü. Bu sürüm, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkmıştı.

Dragonborn olarak isimlendirilen bir karakteri kontrol ettiğimiz video oyunu, 200'den fazla Yılın Oyunu ödülünü almayı başardı. Oyunun "Anniversary" isimli sürümü 11 Kasım 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/ S platformlarına çıkacak.

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