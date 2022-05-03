Skyrim Star Wars Modu Çıktı (Video)

Skyrim, Star Wars modu ile bambaşka atmosfere sahip oldu. Bir mod yapımcısı tarafından geliştirilen Star Wars Redux, oyuncuların ışın kılıcı ile savaşabilmesine olanak tanıyor. Yayımlanan moda ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Skyrim Star Wars Modu Nasıl İndirilir?

Nexus Mods sitesini ziyaret edin.

Üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Star Wars Redux modunun sayfasını görüntüleyin.

"Manual" butonuna tıklayın.

İndirme işlemi başlatılacaktır.

Pande4360 isimli bir mod geliştiricisi, Star Wars Redux isimli bir mod geliştirdi. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan açık dünya RPG oyunu, geliştirilen mod sayesinde Star Wars’a dönüşüyor.

Modu indirebilmek için ilk olarak Nexus Mods isimli internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Nexus Mods’a girdikten sonra "Log In" butonuna basarak üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın. Eğer üyeliğiniz yoksa "Register" butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından gerekli bilgileri girerek kayıt olabilirsiniz.

Üyelik bilgileri ile oturum açtıktan sonra Star Wars Redux sayfasını görüntüleyin. Açtığınız sayfada yer alan "Manual" butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından indirme işlemini başlatabilirsiniz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme işlemini tamamlayabilir ve modu deneyimleyebilirsiniz.

Modu deneyimleyebilmek için The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition’a sahip olmanız gerekiyor. Söz konusu modun nasıl göründüğünü merak ediyorsanız aşağıda yer alan videoyu izleyebilir ve Star Wars Redux hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

İşlemci: Intel i5-750 veya AMD Phenom II X4-945

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 470 (1 GB) ya da AMD HD 7870 (2 GB)

Depolama Alanı: 12 GB kullanılabilir alan

Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition isimli video oyununu minimum ayarlarda oynayabilmek için en az Intel i5-750 veya AMD Phenom II X4-945 işlemcisine sahip olmanız gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GTX 470 (1 GB) ya da AMD HD 7870 (2 GB) isteniyor. 8 GB RAM’e de ihtiyaç duyuluyor.

Star Wars Redux modu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.