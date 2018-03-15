Skyrim VR Önümüzdeki Ay Steam'de

En çok satılan oyunlar arasında her zaman üst sıralarda yer alan Elder Scrolls V: Skyrim, sanal gerçeklik başlıklarına uygun şekilde yeniden geliştirilerek, Steam’e çıkarılmaya hazır hale getirildi. Bethesda, Skyrim VR’ın önümüzdeki ay piyasaya çıkacağını duyurdu.

Elder Scrolls hayranları dört gözle Elder Scrolls VI hakkında gelecek bilgileri beklerken, Bethesda’nın Skyrim ile işi bitmemiş gibi görünüyor. Ünlü oyun şirketi, hala Skyrim’i başka platformlara çıkarmaya devam ederken, son olarak Skyrim VR ismi verilen bir başka sürümü duyurmuştu. Steam üzerinden sanal gerçeklik başlıklarıyla uyumlu şekilde çalışacak olan yeni sürümün, Skyrim oyuncularına yeni bir heyecan tattıracağı söylenirken, bugün Skyrim VR’ın çıkış tarihi açıklandı.

Bethesda’nın diğer VR oyuncuları Doom VR ve Fallout 4 VR gibi ilk olarak PlayStation VR platformuna özel olarak piyasaya sürülen Skyrim VR’ın, diğer oyunların aksine PC üzerinden de oynanabileceği söylendi. Önümüzdeki ay itibarıyla Steam üzerinden satın alınabileceği açıklanan oyunun, PSVR’daki versiyonunda benzer özelliklerle PC oyuncularıyla buluşacağı aktarıldı.

Halihazırda PC’de oynanabilen Skyrim sürümünün neredeyse aynısı olan Skyrim VR, normal sürümden farklı olarak içerisinde oyun için çıkan çeşitli ek paketleri de barındırıyordu. Steam için çıkacak Skyrim VR’da da bu paketlerin yer alacağını aktaran Bethesda, oyuncuların çeşitli VR başlıklarıyla Skyrim deneyimini yaşayabileceklerini kaydetti.