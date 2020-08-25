Slack Çöktü mü? İşte Bilmeniz Gerekenler!

Özellikle şirketler tarafından sıklıkla tercih edilen bulut tabanlı ekip iş birliği uygulaması Slack, bir süredir çeşitli sorunlarla gündeme geliyor. Kullanıcılar mesaj gönderimi ve dosya transferi sırasında ciddi sorunlar yaşadığını belirtirken, sorunun ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinde yaşandığı görülüyor. Peki Slack çöktü mü ve ne zaman kullanılabilir olacak?

Slack Çöktü mü?

Slack tarafından yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda şirketin sunucularında bazı sorunlar yaşanıyor. Bu kapsamda kullanıcıların mesaj gönderimi, dosya transferi ve hatta direkt olarak uygulamaya girişte ciddi sorunlar yaşaması olası gibi gözüküyor.

Eğer siz de bu sorundan etkileniyorsanız, yetkililer bu işi çözüme kavuşturana kadar beklemenizde fayda var.

Güncelleme: Slack yaptığı ikinci bir duyuru ile birlikte sorunların çözüme kavuştuğunu belirtti. Yani şu andan itibaren mesaj gönderirken, dosya transferi yaparken ya da eski sohbetlerinizi incelerken herhangi bir sorunla karşılaşmamanız gerekiyor. Söz konusu kesintinin yaklaşık dört buçuk saat sürdüğünü hatırlatalım.

Peki siz Slack'e bağlanırken, ekip arkadaşlarınıza mesaj ya da dosya gönderirken herhangi bir sorun yaşıyor musunuz? Bu sorun ne zamandır var ve halen devam ediyor mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.