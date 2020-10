Slack Hikayeler ve Bas Konuş Özellikleri Alıyor

Proje yönetiminde ekiplerin iş birliği yapmak için kullandığı Slack (Searchable Log of All Conversation and Knowledge), yeni özellikler sunarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde kullanımını önemli ölçüde artan Slack Hikayeler ve bas konuş özelliklerini alacak. Peki, popüler ekip iş birliği uygulaması Slack'e yeni özellikler ne zaman gelecek? Slack'e gelecek yeni özellikler ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Slack Hikayeler ve Bas Konuş Özellikleri Ne Zaman Gelecek?

Çok sayıda kullanıcının proje yönetiminde iş birliği yapmak için kullandığı Slack (Searchable Log of All Conversation and Knowledge), ilk kez 2013 yılında kullanıma sunuldu. Slack, ekiplerin proje yönetimi için kanallar oluşturarak iletişim kurabilmesini sağlayan popüler bir uygulamadır. Slack, özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kullanım oranı önemli ölçüde artan hizmetler arasında yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde çok sayıda insan evden çalışma sistemine geçti. Evden çalışma sistemine geçen insanlar, ekip arkadaşları ile iletişim kurabilmek için Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ve Slack gibi uygulamaları kullandı. Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kullanım oranalrı önemli ölçüde artan uygulamalar için yeni özellikler yayımlanarak kullanıcı deneyiminin artması amaçlanıyor.

Slack uygulamasında yapılacaklar listesi oluşturabilme, sosyal ağ desteği, hatırlatıcı, bot, GIF, kapsamlı dosya ve mesaj arama gibi birçok özelliğe sahiptir. Slack uygulamasına bu özelliklerin yanı sıra iki yeni özellik daha geliyor. Son zamanların en popüler uygulamalarından bir tanesi olan Slack Hikayeler ve bas konuş özelliklerine sahip olacak. Bas konuş özelliği sayesinde kullanıcılar ekip arkadaşları ile hızlı ve pratik bir şekilde sesli iletişim kurabilecek.

Slack CEO'su Stewart Butterfield, yaptığı açıklamada, Slack'e gelecek Hikayeler özelliğinin Instagram Hikayelerine veya anlık mesajlaşma uygulamalarında yer alan Hikayeler özelliğine çok benzediğini söyledi. Butterfield'a göre her gün 15 dakikalık toplantı yapmak yerine kısa bir video oluşturmak toplantı yapma ihtiyacını ortadan kaldıracak. Yapılan açıklamalara göre Hikayeler kanalların yanında görünecek ve kullanıcılar paylaşılan Hikayelere kolay bir şekilde erişebilecek. Stewart Butterfield, söz konusu özelliklerin hala prototip aşamasında olduğunu ve özelliklerin 2020 yılı sona ermeden kullanıcıların kullanımına sunulacağını belirtti.

İlk olarak Snapchat ile hayatımıza giren hikaye özelliği daha sonra Instagram, Facebook ve hatta anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a dahi eklenmişti. Hikaye özelliğinin diğer platformlara eklenmesi sonucu Snapchat popülaritesini kaybetmişti. Slack Hikayeler ve bas konuş özelliğine bakılacak olursa Snapchat'e yeni bir rakip daha geldiğini söylemek mümkün.