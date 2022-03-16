Slack, Rusya'daki Hesapları Askıya Almaya Başladı

Axios'a göre Rusya'daki birçok kuruluşun çalışanlarının kendilerine haber bile verilmeden Slack hesapları kilitlendi.

Salesforce'a ait iş mesajlaşma uygulaması, ülkeye yönelik uluslararası yaptırımların yanı sıra ana şirketinin Ukrayna'nın işgalinden sonra uyguladığı politikalara uymak için Rus kullanıcılarını platformundan çıkarmaya başladı. Axios, hesabı kilitlenenlerin çoğunlukla yaptırımlardan doğrudan etkilenen kuruluşlar olduğunu ve bunlara yönelik kısıtlamaların şartlarının derhâl kesilmesi gerektiğini söyledi.

Slack, şirketlerin ana dâhili iletişim biçimi olarak hizmet ettiğinden ve kuruluşlar içinde dosya paylaşmak için de kullanılabildiğinden, genellikle müşterileri için birçok önemli veriyi barındırıyor. Aniden hesaplarına erişimi kaybeden kuruluşlar, bu duruma hazırlıklı olmadıkları için verilerini indirme şansını da kaybetmiş olabilir.

Salesforce Kararla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Salesforce, bu ayın başlarında Rusya'daki işinden ayrıldığına dair bir bildiri yayınlamıştı. Şirket, ülkede çok az sayıda müşterisi olduğunu ve bu ilişkilerden bir hafta önce çoktan çıkmaya başladığını belirtmişti. Slack, Axios'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Slack'in ABD ve faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerdeki yaptırım düzenlemelerine uymak için, bazı durumlarda yasaların gerektirdiği şekilde önceden bildirimde bulunmaksızın hesapları askıya almak da dâhil olmak üzere önlem alması gerekiyor. Yasaların izin verdiği kadarıyla bu önlemlerin hesap durumları üzerindeki etkisiyle ilgili olarak etkilenen müşterilerle iletişim halindeyiz."

Slack, askıya aldığı Rus müşterilerinin sahip olduğu verileri silmezken, yaptırım uygulanan kuruluşlar da kendilerini etkileyen yaptırımlar kaldırılana kadar verilerine erişemeyecek.