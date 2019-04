Slightly Mad Studios'un Konsolunun Adı Artık Mad Box Değil

Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde Slightly Mad Studios, Sony, Microsoft ve Nintendo üçlüsünün arasında devam eden rekabete katılmak amacıyla Mad Box için EUIPO kuruluşuna patent başvurusunda bulunmuştu. Bu başvurunun ertesi günü de Twitter üzerinden resmi duyuruyu yapmış olan Üst Yönetici Ian Bell, ilerleyen zamanlarda da Mad Box adını verdikleri konsolları ile ilgili ilk konsept çalışmalarını da bizlerle paylaşmıştı. Şimdilik konsol ile ilgili pek fazla bir detay verilemiyor. Buna AMD ve NVIDIA ile görüşmeler devam ettiği için sistem özellikleri de dahil. Ne var ki geride bıraktığımız zaman içerisinde İngiliz menşeli stüdyo konsolu ile ilgili bir isim sorunu yaşadı. İsim patenti ile ilgili yaşanan sorun neticesinde 'Mad Box' ismi tarihe karıştı.

Peki bu nasıl oldu? PCGamesInsider.biz sitesi tarafından aktarılan bilgiye bakılırsa Fransız oyun şirketi Madbox, 25 Nisan 2019 tarihinde Mad Box patenti başvurusuna karşılık bir dava açmış. Davanın gerekçesi ise tahmin edebileceğiniz üzere isim benzerliğinden dolayı bir karşılıklığın ortaya çıkması ihtimali. Madbox tarafından açılan bu davadan on bir gün sonra, yani 5 Nisan 2019 tarihinde de Slightly Mad Studios, Mad Box için yaptığı patent başvurusunu geri çekmiş.

Şimdilik İngiliz menşeli stüdyonun geliştirmekte olduğu konsolun nihai ismi belirsiz. Konu ile ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda yapan Üst Yönetici Ian Bell, "Konsolumuza 'Box' adını verdik..." yorumunda bulundu. Bununla birlikte aynı Twitter gönderisinde, Bell iki Mad Box yatırımcısının da geri adım attığını söyledi. "Google oyunun geleceğinin kutunun içinde olmadığını söyledi. Yatırımcılar birazcık ürktüler... o tek cümle planlarımıza ciddi bir zarar verdi. İki yatırımcı ayrldı (burada 1.2 milyardan bahsediyoruz) yani evet. İlginç..."

So we called our console ‘Box’... Google announced that the future of gaming isn’t in a box. Investors have gotten a bit shy... that one quote has done our plans some serious harm. Two investors have pulled out (we are looking at about 1.2 billion here) so yes. Interesting...