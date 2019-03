Slime Rancher Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Monomi Park tarafından geliştirilen Slime Rancher, Epic Games Store’da kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Düzenli olarak çeşitli oyunlar hediye eden Epic Games Store, daha önce Subnautica, The Jackbox Party, What Remains of Edith Finch, Super Meat Boy, Axiom Verge ve Thimbleweed Park isimli oyunları hediye etti. Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyunu ise Slime Rancher oldu. Slime Rancher, 21 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak dağıtılacak.

Epic Games Store’a giriş yaparak Slime Rancher isimli oyunu ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Sonrasında Epic Games Launcher ile Slime Rancher isimli oyunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Slime Rancher’ın Epic Games Store’da Bulunan Tanıtım Yazısı:

“Slime Rancher, sevimli, birinci şahıs tarafından oynanan ve kum havuzu etkisi olan bir deneyimdir. Dünya'ya binlerce ışık yılı uzaklıktaki "Uzak Uzak Diyarlar’da" bir yaşam için yola çıkmış genç bir çiftlik sahibi olan Beatrix LeBeau olarak oynayın.

Slime çiftçiliğinde siz büyük bir servet sahibi olmaya çalışırken her yeni gün, yeni zorluklar ve riskli fırsatlar sunar. Her amaca uygun vakum paketinizin ustalığıyla renkli slime’lar toplayın, ekin yetiştirin, kaynakları hasat edin ve yabani vahşi doğayı keşfe çıkın.”

Bir Sonraki Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Oyun Da Belli Oldu

Epic Games Store'da bir sonraki ücretsiz olarak dağıtılacak oyun da duyuruldu. Oxenfree, 21 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında Epic Games Store’da ücretsiz olacak.